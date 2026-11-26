U Velikoj Plani, odlukom Opštinskog veća, petak, 27. novembar proglašen je za Dan žalosti zbog tragične pogibije Andrije Filića (23) mlađeg brata Stefana Filića, ubijenog pre šest godina na ulici u ovoj varoši. Andrija je stradao od strujnog udara.na gradilištu, a nesreća se dogodila u sredu oko podneva.

Foto: Stefan i Andrija Filić Društvene mreže

Okolnosti nesreće ispituje Osnovno javno tužilaštvo Velika Plana koje je, kako saznajemo, naložilo inspekcijski nadzor na gradilištu na kojem je mladić nastradao. Obdukcija tela nesrećnog mladića obavljena je juče, i njome je potvrđeno da je smrt nastupila usled strujnog udara.

Andrija je mlađi brat Stefana Filića (18) koji je pretučen 2. februara 2020. godine ispred diskoteke u Velikoj Plani.

Stefan je napadnut nakon što je pokušao da odbrani upravo mlađeg Andriju od grupe nasilnika.

Od posledica prebijanja, pao je u komu, i preminuo 30 sati kasnije u bolnici.Za njegovo ubistvo Nikola Bojović osuđen je na 15 godina zatvora, Mitar Pandurević na tri godine za učestvovanje u tuči, a Predrag Stoiljković na dve godine i osam meseci za nasilničko ponašanje.