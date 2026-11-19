IZAZVAO SAOBRAĆAJNU NESREĆU SA SMRTNIM ISHODOM: Leskovčaninu sedam godina zatvora
VIŠI sud u Leskovcu oglasio je krivim Slavišu J., iz leskovačkog sela Lipovica, i osudio ga na sedam godina zatvora, nakon što je ustanovio da je, krajem avgusta prošle godine, izazvao tešku saobraćajnu nezgodu sa smrtnim ishodom.
On je oglašen krivim zbog postojanja opravdane sumnje da je na državnom putu, u selu Lipovica, upravljajući putničkim vozilom u stanju teške alkoholisanosti izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu kolovoznu traku i prednjom čeonom stranom udario u vozilo koje se pravilno kretalo desnom kolovoznom trakom.
Njime je upravljao sada pokojni D.P. iz Niša koji je, usled siline udarca, odbačen u desnu stranu kolovoza i udario u žičanu ogradu državnog puta. Usled toga D.P. je zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život, u vidu višestrukih preloma desnih rebara, grudne kosti, desne butne kosti i rane na desnoj polovini čeonog predela glave. Od posledica zadobijenih povreda D.P. je preminuo nepuna dva sata nakon nesreće.
Sud je ustanovio da je osuđeni Leskovčanin vozio u stanju veoma teške alkoholisanosti, sa 1,88 promila alkohola u krvi, usled čega nije bio sposoban da upravlja motornim vozilom i da se zbog toga nije držao što bliže desnoj ivici kolovoza, dok se vozilom kretao brzinom od skoro 80 kilometara na sat. On ima pravo da protiv ove presude izjavi žalbu Apelacionom sudu u Nišu.
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