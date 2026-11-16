VOZILI PIJANI I NASILNIČKI: Policija u Južnobačkom okrugu minulog vikenda imala pune ruke posla
NA putevima u Južnobačkom okrugu minulog vikenda, odnosno od 13. do 16. novembra, dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća u kojima je 12 osoba zadobilo lake povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća u kojima je devet osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 849 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 143 vozača i 15 vozila, a zadržano je 16 vozača, deset zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i četiri zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su u Plavni, Gložanu i Novom Sadu vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu, kao i vozač koji je na putu Žabalj - Novi Sad, prešao vozilom preko neisprekidane razdelne linije u saobraćajnu traku za kretanje vozila iz suprotnog smera.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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