Nesreće

VOZILI PIJANI I NASILNIČKI: Policija u Južnobačkom okrugu minulog vikenda imala pune ruke posla

Ljiljana Preradović

16. 11. 2026. u 15:09

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NA putevima u Južnobačkom okrugu minulog vikenda, odnosno od 13. do 16. novembra, dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća u kojima je 12 osoba zadobilo lake povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća u kojima je devet osoba lakše povređeno.

ВОЗИЛИ ПИЈАНИ И НАСИЛНИЧКИ: Полиција у Јужнобачком округу минулог викенда имала пуне руке посла

Foto: D. Milovanović

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 849 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 143 vozača i 15 vozila, a zadržano je 16 vozača, deset zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i četiri zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su u Plavni, Gložanu i Novom Sadu vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu, kao i vozač koji je na putu Žabalj - Novi Sad, prešao vozilom preko neisprekidane razdelne linije u saobraćajnu traku za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

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