Hapšenja i istraga

Stefanović: Obratićemo se međunarodnim institucijama povodom Izveštaja Komisije

А.Ђ.

16. 11. 2026. u 16:30

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GLAVNI javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je danas da će se povodom Izveštaja Komisije Vrhovnog javnog tužilastva obratiti relevantnim međunarodnim institucijama, odnosno Konsultativnom veću javnih tužilaca, Savetu Evrope, Evropskoj komisiji i njihovim odeljenjima za vladavinu prava.

Стефановић: Обратићемо се међународним институцијама поводом Извештаја Комисије

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Stefanović je podsetio da je VJT objavilo analizu u odnosu na Izveštaj Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva, koji je, prema njegovim rečima, skandalozan i predstavlja pokušaj ukidanja osnovnih postulata i garancija samostalnosti javnog tužilaštva, zagarantovanih Ustavom Srbije, Zakonom o javnom tužilaštvu i evropskim standardima. Stefanović je ocenio da je nedopustivo da se u izveštaju najvišeg javno tužilačkog organa upotrebljavaju izrazi poput "pežorativne kvalifikacije", zatim "ulaženje u motiv", "ulaženje u misaoni tok" postupajućih tužilaca, "ulaženje u davanje vanpravnih mišljenja" o postojanju, kao i veliki broj drugih neodgovarajućih paušalnih izraza koji su ispod svakog nivoa.

Ovaj stil pisanja izveštaja od strane svih tužilaca Vrhovnog tužilaštva, kako je istakao, je suprotan i Etičkom kodeksu javnih tužilaca, dok je nedopustiv jer je na bazi svih subjektivnih tumačenja koja su oni lično imali i njihovog odnosa u prethodnom periodu prema radu i tužiocima Vrhovnog javnog tužilaštva i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Oni su, kako je rekao, sa svojim Izveštajem, duboko ušli u vanpravni okvir nadzora, ciljno targetirajući tužioce Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ono što zabrinjava, kako je rekao, jeste činjenica da Visoki savet tužilaštva nije imao nikakvu reakciju, dodajući da to ne čudi imajući u vidu da je VST već 16 godina pod direktnom kontrolom i uticajem Vrhovne javne tužiteljke.

Pored toga, kako je dodao, očekuje da Narodna skupština, čije konstituisanje je za sutra zakazano, nastavi postupak utvrđivanja odgovornosti Vrhovne javne tužiteljke, a s obzirom na to da pet godišnjih izveštaja Vrhovnog javnog tužilaštva nije usvojio Odbor za pravosuđe Narodne skupštine Srbije. Stefanović je rekao da očekuje da narodni poslanici otvore i diskusiju o samim tim izveštajima koji nisu prošli Odbor za pravosuđe.

(Tanjug)

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