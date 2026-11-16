TELO PACIJENTKINJE PRONAĐENO U DVORIŠTU BOLNICE U PANČEVU: Naložena obdukcija, utvrđuje se uzrok smrti žene

VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Pančevu saopštilo je danas da istražuje kako je nastupila smrt M.M. (84), koja se nalazila na bolničkom lečenju u Opštoj bolnici u Pančevu.

Foto: A. Ilić

U saopštenju je navedeno da tužilaštvo postupa povodom događaja od 13. novembra kada je oko 3.20 sati na trotoaru i zemljanoj površini, u okviru dvorišta Opšte bolnice u Pančevu, pronađeno telo lica ženskog pola M.M. iz Opova.

Ona se nalazila na bolničkom lečenju na odeljenju Službe za ortopediju i traumatologiju navedene bolnice.

Dežurni javni tužilac je izdao naredbu za obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Tužilaštvo u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu prikuplja dokaze i obaveštenja u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je nastupila smrt lica.

(Tanjug)