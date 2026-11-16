NAPAD NOŽEM ISPRED REM-a

DRAMATIČNE scene odigrale su se ispred zgrade REM-a u trenucima dok se čekalo zasedanje i odluka u vezi sa Informer televizijom.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prema svedočenju očevidaca sa lica mesta, došlo je do ozbiljnog verbalnog sukoba oko političkih stavova, nakon čega je usledio fizički nasrtaj.

Napadač je potegao nož i nasrnuo na okupljene građane koji su došli da pruže podršku Informer TV-u.

Brzom i efikasnom reakcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su se odmah našli na licu mesta, osumnjičeni napadač je savladan i uhapšen, čime je sprečena veća tragedija.

(Informer)

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