NAPAD NOŽEM ISPRED REM-a
DRAMATIČNE scene odigrale su se ispred zgrade REM-a u trenucima dok se čekalo zasedanje i odluka u vezi sa Informer televizijom.
Prema svedočenju očevidaca sa lica mesta, došlo je do ozbiljnog verbalnog sukoba oko političkih stavova, nakon čega je usledio fizički nasrtaj.
Napadač je potegao nož i nasrnuo na okupljene građane koji su došli da pruže podršku Informer TV-u.
Brzom i efikasnom reakcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su se odmah našli na licu mesta, osumnjičeni napadač je savladan i uhapšen, čime je sprečena veća tragedija.
(Informer)
Uskoro opširnije
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