IZGOREO STAN SUPRUGE MILUTINA MRKONJIĆA U CENTRU BEOGRADA: Dragana (82) se nagutala dima, prevezena na VMA

U POŽARU koji je jutros izbio u stambenoj zgradi u Resavskoj ulici na Savskom vencu izgoreo je veći deo stana čija je vlasnica Dragana Daša Mrkonjić (82), zakonita supruga pokojnog političara i nekadašnjeg ministra Milutina Mrkonjića.

Foto: Milena Anđela

Kako se saznaje, vatra je buknula u ranim jutarnjim satima i brzo se proširila prostorijama, usled čega je stan pretrpeo ogromnu materijalnu štetu.

Dragana Mrkonjić se tokom incidenta nagutala gustog dima, zbog čega je ekipa Hitne pomoći odmah po dolasku na lice mesta reagovala i sanitetskim vozilom je prevezla na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gde joj je ukazana neophodna lekarska pomoć.

Reč je o stanu koji se nalazi sa zadnje strane zgrade u Resavskoj ulici, na fasadi i oko samih prozora i dalje je vidljivo crnilo i garež od vatrene stihije. Ulazna vrata stana sada su zaključana.

Prema rečima stanara ove zgrade, veća tragedija je izbegnuta samo zahvaljujući velikoj sreći i munjevitoj reakciji vatrogasaca-spasilaca, koji su u najkraćem roku stigli na teren i ugasili vatru pre nego što se proširila na okolne stanove.

Tačan uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više detalja biće poznato nakon što nadležni organi završe istragu.

Podsetimo, Dragana Daša Mrkonjić godinama je radila kao advokat i sudija. Sa Milutinom Mrkonjićem provela je više od tri decenije u braku od kog se nikada zvanično nisu razveli, a uprkos tome što su godinama živeli odvojeno, ostali su u izuzetno dobrim odnosima sve do njegove smrti.

(Telegraf)