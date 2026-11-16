TRAGEDIJA NA PUTU KOD NIŠA: Mladić poginuo u prevrtanju traktora
TRIDESETOGODIŠNjI mladić M. Đ. iz sela Leskovik kod Niša poginuo je u teškoj nesreći kada se traktor kojim je upravljao prevrnuo na lokalnom putu između Leskovika i Rujnika.
Do tragedije je došlo u subotu u večernjim satima, dok se mladić kretao ovom deonicom.
Prema najnovijim informacijama, pretpostavlja se da je klizav kolovoz mogao da doprinese gubitku kontrole nad traktorom, nakon čega je došlo do prevrtanja.
Vozač je tom prilikom zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta.
Na mesto nesreće ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći iz Niša, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt tridesetogodišnjaka.
Policija je obavila uviđaj, a o nesreći je obavešteno nadležno tužilaštvo.
Okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja traktora biće utvrđene daljom istragom.
(Alo)
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