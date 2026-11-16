TEŠKA NESREĆA U CENTRU BEOGRADA: Sudarili se kamion i autobus GSP, hitna pomoć na licu mesta (FOTO)
SAOBRAĆAJNA nezgoda u kojoj su učestvovali kamion i autobus Gradskog saobraćajnog preduzeća dogodila se jutros na uglu ulica Kneza Miloša i Kraljice Natalije u Beogradu, saznaju "Novosti".
Ekipe Hitne pomoći izašle su na lice mesta, a za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama.
Zbog sudara je došlo do zastoja i usporenog odvijanja saobraćaja u smeru ka Topčiderskoj zvezdi.
Vozačima se savetuje oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom deonicom.
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