Nesreće

TEŠKA NESREĆA U CENTRU BEOGRADA: Sudarili se kamion i autobus GSP, hitna pomoć na licu mesta (FOTO)

T.J.

16. 11. 2026. u 09:57

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SAOBRAĆAJNA nezgoda u kojoj su učestvovali kamion i autobus Gradskog saobraćajnog preduzeća dogodila se jutros na uglu ulica Kneza Miloša i Kraljice Natalije u Beogradu, saznaju "Novosti".

ТЕШКА НЕСРЕЋА У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА: Сударили се камион и аутобус ГСП, хитна помоћ на лицу места (ФОТО)

Foto: Novosti

Ekipe Hitne pomoći izašle su na lice mesta, a za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama.

Zbog sudara je došlo do zastoja i usporenog odvijanja saobraćaja u smeru ka Topčiderskoj zvezdi.

Vozačima se savetuje oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom deonicom.

Foto: Novosti

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