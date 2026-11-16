POKUŠALI DA U SRBIJU UNESU 40 HILJADA EVRA: Uhapšeni osumnjičeni za pranje novca, odnosno podstrekavanje

NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, lišeni su lobode osumnjičeni M.M.R., I.M.T. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo Pranje novca iz člana 245. Krivičnog zakonika, a osumnjičeni D.Č. zbog podstrekavanja u izvršenju ovog krivičnog dela.

FOTO.Lj.P.

Kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su M.M.R. i I.M.T. držali 40.930 evra koje potiče od kriminalne delatnosti. Oni su pokušali da taj novac unesu 15. novembra 2026. godine u Republiku Srbiju preko graničnog prelaza Bogojevo, bez da ga prijave nadležnim organima, a u čemu ih je podstrekao osumnjičeni D.Č.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.M.R., I.M.T. i D.Č. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.