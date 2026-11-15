"KO POTPIŠE DA JE BEZOPASAN, NEKA GA VODI SVOJOJ KUĆI..." Advokat Zora Dobričanin o slučaju dečaka ubice iz "Ribnikara"

VEST da je psihijatrijska klinika u Beogradu hitno ispražnjena zbog pucanja temelja i havarije na cevima, dok je unutar nebezbednog objekta ostao jedino dečak ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar", izazvala je pravu buru i novu traumu među porodicama žrtava.

Foto: D. Milovanović

Govoreći o teškom položaju u kojem se nalaze njene stranke, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović objasnila je da se porodice nastradalih od samog početka suočavaju sa činjenicom da počinilac u trenutku zločina nije bio krivično odgovoran.

- Od zločina u OŠ ’Vladislav Ribnikar’ 3. maja do danas, roditelji ubijene dece i porodica obezbeđenja Dragana Vlahovića svesni su da pravda nikada neće biti dostignuta - ni u pravnom, ni u filozofskom smislu, jer počinilac u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina i ne podleže krivičnoj odgovornosti.

Ona je naglasila da bol zbog gubitka dece prati i konstantna strepnja od onoga što bi moglo da se desi u budućnosti, s obzirom na to da se maloletnik nalazi u ustanovi pod nedefinisanim statusom.

- Pored neopisivog bola, porodicama dodatni strah stvara pomisao da bi se jednog dana mogli sresti sa njim na ulici. To je nešto što niko od njih ne bi mogao da preživi. On se sve vreme nalazi na ispitivanju u nedefinisanom statusu, zbog čega se povremeno pojavljuju vesti koje duboko uznemiravaju porodice - poručila je advokatica Zora Dobričanin.

Informacija o pražnjenju klinike zatekla je roditelje u petak popodne, izazvavši ogroman šok, zbog čega je advokatica uputila oštar apel medijima da vode računa o načinu na koji plasiraju ovakve vesti.

- Juče me je o najnovijim informacijama obavestila moja klijentkinja Ninela Radičević, majka ubijene Ane Božović, koja je bila vidno potresena. Ubrzo su me kontaktirali i roditelji Andrije Čikića, kao i sestre Dragana Vlahovića, pa smo odmah počeli da proveravamo šta se dešava. Zato apelujem na sve medije da sa posebnim senzibilitetom izveštavaju o ovoj temi. Jučerašnje vesti su kod porodica izazvale ogroman strah - uplašili su se da bi on mogao da pobegne, nestane u ruševinama ili da se priprema njegovo puštanje na slobodu. Takve informacije na njih deluju stravično.

Nakon provere svih informacija, Dobričanin navodi da situacija nije alarmantna u bezbednosnom smislu i da se očekuje brza reakcija nadležnih već prvog radnog dana.

- Ipak, kada se sagledaju sve činjenice, jasno je da su u pitanju problemi građevinske prirode i da to što je on, uz još neke pacijente, trenutno ostao u toj ustanovi nije alarmantno, s obzirom na to da se sve desilo u petak popodne. Očekujemo da će situacija već u ponedeljak biti rešena i da će roditelji i javnost dobiti zvaničnu potvrdu da je on na bezbednom, te da ne postoji mogućnost da se nečijom nepažnjom, neodgovornošću ili zakulisnim radnjama nađe na slobodi - u našem komšiluku, a posebno ne u blizini porodica žrtava.

Zora Dobričanin je na kraju ovog dela izlaganja poslala oštru poruku svima koji bi se eventualno usudili da procene kako maloletni ubica više ne predstavlja pretnju po društvo.

- On se tamo ne nalazi zato što je pobedio na takmičenju, već zato što je ubio devetoro vršnjaka i čuvara škole i predstavlja opasnost po okolinu. Volela bih da vidim ko će potpisati da on više nije opasan i da može slobodno da šeta među nama. Ako neko takav postoji, neka ga slobodno odvede svojoj kući i živi sa njim makar mesec dana. Upravo to porodice žrtava sve vreme i ponavljaju: onaj ko potpiše da on može da izađe napolje, neka ga vodi svojoj kući.

(Kurir)