UHAPŠEN DRŽAVLJANIN TURSKE NA GRADINI: Pokušao da prošvercuje 79 kilograma kafe u autobusu preko granice

VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu navelo je danas da je, iako je u delu javnosti najviše napadano zbog svog postupanja u pojedinim predmetima, najveće i najefikasnije javno tužilaštvo u državi, sa 75 postupajućih javnih tužilaca (nedostaje trećina od propisanog broja javnih tužilaca) sa najvećim brojem predmeta u radu i to za najteža krivična dela opšteg kriminala, koruptivna krivična dela, maloletničkog kriminala, visokotehnološkog kriminala, a bavi se i koordinacijom rodno zasnovanog nasilja i međunarodnom saradnjom u konkretnim predmetima.