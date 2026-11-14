UHAPŠEN DRŽAVLJANIN TURSKE NA GRADINI: Pokušao da prošvercuje 79 kilograma kafe u autobusu preko granice
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Pirotu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, uhapsili su M. B. (47), državljanina Turske, zbog postojanja osnova sumnje da jeizvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
On se sumnjiči da je, suprotno propisima, nabavio 79 kilograma kafe bez prateće dokumentacije, namenjene daljoj prodaji, koju je pokušao da prenese preko graničnog prelaza Gradina, autobusom turskog prevoznika.
Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, sproveden nadležnom tužilaštvu.
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