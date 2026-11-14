PRVI SASTANAK TRGOVINSKOG SAVETA KINE I SAD: Fokus na poljoprivredi i carinskom paketu od 60 milijardi dolara

PREDSTAVNICI dve zemlje su putem video-linka razgovarale o aranžmanu o smanjenju carina u vrednosti od po 30 milijardi dolara.

Foto: Blueee / Alamy / Profimedia

Kina i Sjedinjene Američke Države (SAD) održale su prvi sastanak trgovinskog saveta u okviru bilateralnog mehanizma za ekonomske i trgovinske konsultacije, saopštilo je Ministarstvo trgovine Kine.

Dve strane su putem video-linka razgovarale o aranžmanu o uzajamnom smanjenju carina u vrednosti od po 30 milijardi dolara, a taj sastanak se dogodio nekoliko dana uoči očekivanog susreta predsednika Kine Si Đinpinga i SAD Donalda Trampa koji je planiran za sledeću nedelju u Šenženu.

Kinesko ministarstvo je u saopštenju navelo da su razgovori bili iskreni i konstruktivni, a da su predstavnici dve zemlje razgovarali i o poljoprivrednoj trgovini, preneo je "Global tajms".

"Obe strane će nastaviti da koriste ovaj savet za rešavanje trgovinskih pitanja, proširenje saradnje i smanjenje preostalih problema", dodaje se u saopštenju, piše Tanjug.

Portparol kineskog Ministarstva trgovine He Jadong izjavio je ranije da recipročno smanjenje carina može da pomogne u stabilizaciji i proširenju ukupne trgovine između Kine i SAD. On je naglasio da su obe strane u bliskom kontaktu u pogledu implementacije dogovora i pozvao Vašington da sarađuje sa Pekingom kako bi ovaj trgovinski okvir uskoro stupio na snagu i olakšao poljoprivrednu razmenu.

Nakon septembarskog samita predsednika Đinpinga i Trampa u Vašingtonu, dve strane su predložile paket uzajamnog smanjenja carina vredan 60 milijardi dolara, što uključuje oko 17 milijardi dolara vrednu američku poljoprivrednu robu koju je Kina uvezla 2024. godine, ali taj plan tek treba da bude finalizovan.

(RT)