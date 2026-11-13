RAZBIJEN MEĐUNARODNI KRIJUMČARSKI LANAC: U velikoj akciji uhapšeno šest članova balkanskog narko kartela, za dvoje se traga
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, sproveli su paralelnu istragu sa partnerskim jedinicama MUP-a Republike Slovenije i njihovim Specijalnim državnim tužilaštvom.
U okviru toga, u Srbiji su uhapsili članove organizovane kriminalne grupe S.Đ. (54), S.K. (53) i A.K. (23), dok se za dve osobe traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Istovremeno, u Sloveniji su uhapšeni takođe članovi ove organizovane kriminalne grupe, srpski državljanin A.J. (34), slovenački državljanin S.Z. (39) i M.J. (44), državljanin Bosne i Hercegovine.
- Članovi ove organizovane kriminalne grupe sumnjiče se da su u Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji otvarali kompanije za međunarodni drumski prevoz, na koje su registrovali kamione kojima je vršeno krijumčarenje droge. U svakom kamionu bili su izrađeni bunkeri za skrivanje droge u kabinama, dok se u tovarnom delu prevozila roba - navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje:
- Naime, u drugoj polovini 2025. godine na teritoriji Francuske, u saradnji sa carinom Francuske, uhapšena su dva vozača, državljanina Srbije, V.P. (40) i Lj.J. (58), koji su za ovu organizovanu kriminalnu grupu krijumčarili drogu kamionima sa teritorije Kraljevine Španije. U dve odvojene akcije zaplenjena su 471 kilogram hašiša i 15 kilograma marihuane.
Takođe, u maju 2026. godine na teritoriji Slovenije, kako se ističe u saopštenju, partnerska jedinica MUP-a Slovenije uhapsila je jednog državljanina Srbije, D.S. (53), i državljanina Slovenije, R.A. (37), prilikom primopredaje 60 kilograma kokaina i 46.000 evra.
- U cilju prikupljanja dokaza o izvršenju krivičnih dela od strane ove organizovane kriminalne grupe, uspostavljena je saradnja sa policijskim službenicima Mađarske, Francuske, Hrvatske i Austrije, a razmena informacija, osim posredstvom oficira za vezu, vršena je i kanalima EUROPOL-a i EUROJUST-a - ističe se u saopštenju MUP-a i dodaje da su osumnjičeni uhapšeni na teritoriji Srbije su, uz krivičnu prijavu, privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.
Uskoro opširnije
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