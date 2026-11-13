Hapšenja i istraga

RAZBIJEN MEĐUNARODNI KRIJUMČARSKI LANAC: U velikoj akciji uhapšeno šest članova balkanskog narko kartela, za dvoje se traga

В.Н.

13. 11. 2026. u 22:23

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, sproveli su paralelnu istragu sa partnerskim jedinicama MUP-a Republike Slovenije i njihovim Specijalnim državnim tužilaštvom.

РАЗБИЈЕН МЕЂУНАРОДНИ КРИЈУМЧАРСКИ ЛАНАЦ: У великој акцији ухапшено шест чланова балканског нарко картела, за двоје се трага

Foto: Novosti

U okviru toga, u Srbiji su uhapsili članove organizovane kriminalne grupe S.Đ. (54), S.K. (53) i A.K. (23), dok se za dve osobe traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Istovremeno, u Sloveniji su uhapšeni takođe članovi ove organizovane kriminalne grupe, srpski državljanin A.J. (34), slovenački državljanin S.Z. (39) i M.J. (44), državljanin Bosne i Hercegovine.

- Članovi ove organizovane kriminalne grupe sumnjiče se da su u Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji otvarali kompanije za međunarodni drumski prevoz, na koje su registrovali kamione kojima je vršeno krijumčarenje droge. U svakom kamionu bili su izrađeni bunkeri za skrivanje droge u kabinama, dok se u tovarnom delu prevozila roba - navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje:

- Naime, u drugoj polovini 2025. godine na teritoriji Francuske, u saradnji sa carinom Francuske, uhapšena su dva vozača, državljanina Srbije, V.P. (40) i Lj.J. (58), koji su za ovu organizovanu kriminalnu grupu krijumčarili drogu kamionima sa teritorije Kraljevine Španije. U dve odvojene akcije zaplenjena su 471 kilogram hašiša i 15 kilograma marihuane.

Takođe, u maju 2026. godine na teritoriji Slovenije, kako se ističe u saopštenju, partnerska jedinica MUP-a Slovenije uhapsila je jednog državljanina Srbije, D.S. (53), i državljanina Slovenije, R.A. (37), prilikom primopredaje 60 kilograma kokaina i 46.000 evra.

- U cilju prikupljanja dokaza o izvršenju krivičnih dela od strane ove organizovane kriminalne grupe, uspostavljena je saradnja sa policijskim službenicima Mađarske, Francuske, Hrvatske i Austrije, a razmena informacija, osim posredstvom oficira za vezu, vršena je i kanalima EUROPOL-a i EUROJUST-a - ističe se u saopštenju MUP-a i dodaje da su osumnjičeni uhapšeni na teritoriji Srbije su, uz krivičnu prijavu, privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Uskoro opširnije

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