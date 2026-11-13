SASLUŠANA GRADONAČELNICA SMEDEREVA: Tužilaštvo traži pritvor za troje uhapšenih

POSLE upravo završenih saslušanja osumnjičenih, Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu podnelo je nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora u odnosu na Miroslava Ilića, v.d. direktora JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“, Ivane Stamenković, načelnice Gradske uprave Smederevo, i Jasmine Vojinović, gradonačelnice Grada Smedereva.

Foto N. Živanović

Pritvor je preložen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi oni mogli da unište ili sakriju dokaze, kao i zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, saopštilo je OJT Smederevo.

U saopštenju se navodi da se osumnjičenom Miroslavu Iliću se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine u sticaju sa krivičnim delom protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu. On je toe izvršio tako što je (kao zakonski zastupnik JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“), suprotno odredbama Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti životne sredine, kao i Uredbe o odlaganju otpada na deponiji, na prostoru Jelen Do u selu Radinac bez potrebnih dozvola organizovao odlaganje komunalnog otpada na od ranije postojeće smetlište koje ne ispunjava propisane uslove, na koji način je od strane JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“ praktično stvorena divlja deponija.

Osnovano se sumnja da je Ivana Stamenković, kao načelnik Gradske uprave Smederevo, izvršila krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine na taj način što, suprotno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Grada Smedereva, nije obezbedila obavljanje komunalne delatnosti i zaštite životne sredine Ona je nepreduzimanjem mera za donošenje Lokalnog plana upravljanja otpadom kao i Plana detaljne regulacije za izgradnju sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada, i nevršenjem nadzora nad JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“, čiji je osnivač Grad Smederevo, na više katastarskih parcela u vlasništvu grada na navedenoj lokaciji stvorena divlja deponija, čime je ugrožena životna sredina u većoj meri i na širem prostoru.

Osumnjičenoj Jasini Vojinović se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, koje je izvršila na taj način što, kao gradonačelnica Grada Smedereva, suprotno odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Grada Smedereva, nije obezbedila obavljanje i razvoj komunalne delatnosti svojim nečinjenjem (nedavanjem predloga za način rešavanja problema odlaganja komunalnog otpada, neizdvajanjem sredstava kao naredbodavac za izvršenje budžeta, nepreduzimanjem mera za donošenje Lokalnog plana upravljanja otpadom, kao i nevršenjem nadzora nad JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“, čiji je osnivač Grad Smederevo). Posledica toga bilo je stvaranje divlje deponije na opisanoj lokaciji i ugrožavanje životne sredine u većoj meri i na širem prostoru.

O zahtevu za pritvor odlučuje sudija za prethodni postupak.