PUCNJAVA U CENTRU BEOGRADA: Sinoć priveden maloletnik (15), dobio instrukcije putem aplikacije

POLICIJA je noćas u 2 sata posle ponoći pokrenula akciju "Vihor" nakon pucnjave koja se dogodila ispred ugostiteljskog objekta na Trgu republike u Beogradu.

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

U pucnjavi, kako prenose mediji, niko nije pronađen, ali je pronađena ispaljena čaura na licu mesta.

Nakon prijave pucnjave, policijske patrole su izašlče na teren i obavile uviđaj.

Pripadnici policije su dodatno pojačali kontrole u širom centru prestonice i proveravali sumnjiva lica i vozila, nakon čega je došlo do otkrića koje je potencijalno povezano sa pucnjavom.

Oko pola tri ujutru, pripadnici Interventne jedinice policije su na Obelićevom vencu zaustavili dečaka (15) iz Bačkog Jarka kod kog su pronašli hiruršku masku, rukavice i krstasti ključ za točkove.

Prema nezvaničnim informacijama, tinejdžer je tokom razgovora pripadnicima policije priznao da se uputio ka lokalu u Pop Lukinoj ulici sa namerom da ga ošteti, kao i da je instrukcije za to dobio putem jedne aplikacije.

Daljom proverom policija je došla do saznanja da bi dva događaja mogla biti povezanama.

Vlasnik lokala ispred kojeg je došlo do pucnjave na Trgu republike i objekta u Pop Lukinoj ulici koji je tinejdžer navodno planirao da ošteti je ista osoba.

Maloletnik je priveden, a istraga je u toku.

(Alo)