Nesreće

POGINULO DETE U NESREĆI Stravična tragedija kod Rume: Jedno vozilo sletelo u kanal, drugo smrskano na putu

В.Н.

07. 11. 2026. u 15:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DETE koje je bilo teško povređeno u saobraćajnoj nezgodi na putu Ruma-Šabac kod Klenka, podleglo je povredama u bolnici.

ПОГИНУЛО ДЕТЕ У НЕСРЕЋИ Стравична трагедија код Руме: Једно возило слетело у канал, друго смрскано на путу

Foto: Unsplah/YANGHONG YU

Prema dostupnim informacijama, dete je primljeno u bolnicu sa povredama opasnim po život i uprkos borbi, lekari nisu mogli da ga spasu. 

Dva putnička automobila su se direktno sudarila, pri čemu je jedno vozilo od siline udara ostalo potpuno uništeno na kolovozu, dok je drugo sletelo u kanal pored puta. 

Majka stradalog deteta i još jedna osoba su zadobili teške telesne povrede. 

Saobraćajna policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije. 

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Si treba da prelomi, Ukrajinci strepe! Dogovor koji bi promenio svet
Svet

0 0

Si treba da prelomi, Ukrajinci strepe! Dogovor koji bi promenio svet

POČETKOM 1945. godine čelnici Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog Saveza i Velike Britanije sastali su se u Jalti na Krimu i postigli tajni dogovor kojim je Moskvi obećano posebno pravo u Kini u zamenu za njeno uključivanje u rat protiv Japana. No, Kina tada nije sedela za pregovaračkim stolom.

07. 11. 2026. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRITVOR DO 30 DANA: Saslušani Pokrajinski sekretar i predsednica komisije osumnjičeni za zloupotrebu
Hapšenja i istraga

0 1

PRITVOR DO 30 DANA: Saslušani Pokrajinski sekretar i predsednica komisije osumnjičeni za zloupotrebu

REŠENjEM sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, određen je pritvor do 30 dana P.VPokrajinskom sekretaru za socijlnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, osumnjičenom za zloupotrebu službenog položaja.Ova mera izrečena mu je zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo.

07. 11. 2026. u 10:51

OVO NEMA NIGDE: Studentska lista disciplinuje i tužioce
Hapšenja i istraga

0 19

OVO NEMA NIGDE: Studentska lista disciplinuje i tužioce

KANDIDATI za narodne poslanike Studentske liste (SL) podneli su krivičnu prijavu protiv glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića zbog sumnje, kako je navedeno, na zloupotrebu službenog položaja i svesno pogodovanje okrivljenima u više predmeta, a Stefanović je povodom toga za Newsmax Balkans izjavio da očekuje da JTOK prijavu što pre uzme u rad, proveri sve navode i utvrdi istinu.

06. 11. 2026. u 17:57

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE LEPOTICA IZ RUSKE DELEGACIJE: Melanija Tramp je ugostila u Beloj kući, Amerika joj uvela sankcije - važan faktor u primirju (FOTO)

KO JE LEPOTICA IZ RUSKE DELEGACIJE: Melanija Tramp je ugostila u Beloj kući, Amerika joj uvela sankcije - važan faktor u primirju (FOTO)