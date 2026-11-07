POGINULO DETE U NESREĆI Stravična tragedija kod Rume: Jedno vozilo sletelo u kanal, drugo smrskano na putu

DETE koje je bilo teško povređeno u saobraćajnoj nezgodi na putu Ruma-Šabac kod Klenka, podleglo je povredama u bolnici.

Foto: Unsplah/YANGHONG YU

Prema dostupnim informacijama, dete je primljeno u bolnicu sa povredama opasnim po život i uprkos borbi, lekari nisu mogli da ga spasu.

Dva putnička automobila su se direktno sudarila, pri čemu je jedno vozilo od siline udara ostalo potpuno uništeno na kolovozu, dok je drugo sletelo u kanal pored puta.

Majka stradalog deteta i još jedna osoba su zadobili teške telesne povrede.

Saobraćajna policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

(Informer)