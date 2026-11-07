MUŠKARAC POGINUO NA NOVOM BEOGRADU: Silovit udes na uglu ulica Antifašističke borbe i Bulevar Mihajla Pupina
MUŠKARAC star oko 35 godina preminuo je od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na Novom Beogradu, dok je muškarac star 50 godina u tom udesu teško povređen i prevezen je u KBC Zemun, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Udes se dogodio u 1.04 časa na uglu ulica Antifašističke borbe i Bulevar Mihajla Pupina.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 112 intervencija od kojih je 19 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
(Tanjug)
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