Nesreće

MUŠKARAC POGINUO NA NOVOM BEOGRADU: Silovit udes na uglu ulica Antifašističke borbe i Bulevar Mihajla Pupina

К.Л.С

07. 11. 2026. u 08:03

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MUŠKARAC star oko 35 godina preminuo je od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na Novom Beogradu, dok je muškarac star 50 godina u tom udesu teško povređen i prevezen je u KBC Zemun, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

МУШКАРАЦ ПОГИНУО НА НОВОМ БЕОГРАДУ: Силовит удес на углу улица Антифашистичке борбе и Булевар Михајла Пупина

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Udes se dogodio u 1.04 časa na uglu ulica Antifašističke borbe i Bulevar Mihajla Pupina.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 112 intervencija od kojih je 19 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

(Tanjug)

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