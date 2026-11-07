PRITVOR DO 30 DANA: Saslušani Pokrajinski sekretar i predsednica komisije osumnjičeni za zloupotrebu
REŠENjEM sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, određen je pritvor do 30 dana P.VPokrajinskom sekretaru za socijlnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, osumnjičenom za zloupotrebu službenog položaja.Ova mera izrečena mu je zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo.
Pritvor je određen i D.M. predsednici Komisije Pokrajinkog sekreterijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, za pregled prijava za dodelu sredstava koja se takođe tereti za zloupotrebu službenog položaja. Njoj je, kako su naveli u Višem sudu, ova mera izrečena zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od besktva i zbog uticaj na svedoke.
-Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda - navode u Višem sudu u Novom Sadu.
Pokrajinski sekretar i predsednica komisije, su kako je ranije saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva, uhapšeni po nalogu Posebnog deljenja za suzbijanje korupcije, jer je u dosadašnjem predistražnom ostupku utvrđrno da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni P.V. , kao Pokrajinski sekretar za socijlnu politiku demografiju i ravnopravnost polova, a osumnjičena D.M., kao predsednik Komisije navedenog sekreterijata za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojims se rodi treće i četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu, zloupotrebom službenog položaja i ovlašženja pribavili drugim fizičkim licima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 130.900.000 dinara.
Fizička lica, kako je tada saopšteno, kojima su dodeljena srestva u kupnom iznosu od 130.900.000 dinara, nisu ispunjavala ni osnovni uslov predviđen konkursom za dodelu bespovratnih sredstava, i to rođenjem trećeg ili četvrtog deteta.
- Osumnjičeni su istovremeno pričinili šttu budžetu AP Vojvodine u iznou od 130.900.000 dinara.
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