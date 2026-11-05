TRIGLAV ZAUVEK USPAVAO JAKOVA (19): Tragičan kraj potrage na Alpima za mladim planinarom iz Čačka

TELO Jakova Vučetića (19) iz Preljine, kod Čačka, posle šestodnevne potrage na Triglavu, nađeno je danas po podne, baš na dan kada se obeležava praznik Svetog apostola Jakova, praktično njegov imendan.

FOTO: Privatna arhiva

Slovenačka Gorska služba spasavanja saopštila je da je njihova akcija završena tužnim ishodom.

- Obaveštavamo javnost da je akcija spasavanja na području Triglava završena. Nažalost, nestala osoba je nađena bez znakova života. Porodici i bližnjima izražavamo iskreno saučešće - naveli su iz Gorske službe spasavanja.

Mladić iz Srbije, koji je studirao u Ljubljani, poslednji put se javio Gorskoj službi spasavanja u nedelju, oko 19 časova, kada je bio na visini od oko 1.900 metara. Tom prilikom rekao je da mu je baterija telefona pri kraju i poslao svoje koordinate, nakon čega je komunikacija prekinuta. Nakon toga, ostao je sam, slabo obučen i zarobljen gustom maglom i vetrom na području zvanom Plemenica.

Potraga je pokrenuta odmah, a spasioci su tokom prethodnih dana pretraživali nepristupačne delove planine. Vremenski uslovi danas su bili nešto povoljniji, što je omogućilo polazak dvadesetak spasilaca na teren, kao i angažovanje helikoptera i dronova sa termovizijskim kamerama.

Foto "Instagram"

Iako su se svi nadali da će se Jakov, zbog svoje fizičke spremnosti i opreme koju je imao kod sebe uspeti da nađe neki zaklon i preživi vejavicu, to se, nažalost, nije ostvarilo.

Na licu mesta nalazio se i mladićev otac, sveštenik Nikola Vučetić, koji je zajedno sa spasilačkim timovima učestvovao u pretrazi i sa strepnjom iščekivao svaku novu informaciju.

- Prethodno smo pokušavali dronom da snimimo rejon sa lokacije Zadnjica, ali je magla bila izuzetno gusta. Čim su se uslovi popravili i stigle instrukcije od načelnika policije i spasilaca, krenulo se u pretraživanje terena iz vazduha - rekao je otac Nikola, nekoliko časova pre nego što je saznao da mu je sin mrtav.

Vremenski uslovi na Triglavu su prethodnih dana bili izuzetno surovi. Iako je mladi Čačanin iz Ljubljane krenuo na pogodnih 15 stepeni, temperatura na samom vrhu planine spustila se na minus 10 stepeni Celzijusa, uz jak sneg, vetar i nanose koji su dostizali i do pola metra.

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