Određen pritvor za Igora Žmirića i još osam pripadnika MUP
PRVI osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za Igora Žmirića, komandanta SAJ-a, i još osam pripadnika MUP.
Pritvor je određen V.L, J.O, B.J, D.V, N.D, N.F, Z.V, I.Ž. i M.V. predložen da ne bi uticali na svedoke i jer je izvršenje krivičnog dela dovelo do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda, saopšteno je iz suda.
Osumnjičeni su prethodno saslušani u tužilaštvu, dok će naknadano biti saslušan i osumnjičeni M.K, saopštilo je ranije Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.
Sumnja se da su oni u noći između 14. i 15. avgusta prošle godine, od 22.30 časova do 01.00 čas, u garaži Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u saizvršilaštvu sa prvookrivljenim M.K, koji se nalazi u pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP-u, Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, naneli oštećenima N.S,S.Z, D.C, Đ.M, R.N, Đ.K, N.M, M.M, I.P. i B.D. veliki bol i teške patnje, sa ciljem da od njih dobiju obavštenje i da se isti zastraše i nezakonito kazne.
(Tanjug)
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