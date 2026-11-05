SASLUŠAVAJU ORLIĆA I MINISTRA VUJIĆA: Javno tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo dva predmeta po krivičnoj prijavi advokata Ninića
JAVNO tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je formiralo dva predmeta po krivičnim prijavama advokata Ivana Ninića.
Jedna je podneta protiv direktora BIA Vladimira Orlića i više drugih službenika ove Agencije zbog krivičnih dela zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim delom povreda prava glasanja i krivičnog dela prinuda, pa je u cilju daljeg postupanja i vođenja predistražnog postupka ovo tužilaštvo u sredu uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP-SBPOK za proveru navoda iz krivične prijave kao i da se obavi razgovor sa prijavljenim licima.
- Druga krivična prijava je podneta protiv ministra pravde Nenada Vujića, direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mileta Jandrića, posebnog savetnika minista pravde Milice Radonjić i još 60 drugih poimenično navedenih lica, upravnika više kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora i službenih lica ovih kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora, te N. N. lica visoko pozicioniranih funkcionera, predstavnika i aktivista SNS, zbog krivičnih dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, nesavestan rad uslužbi i rasna i druga diskriminacija.
Iz JTOK navode da su uputili zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP - SBPOK kojim je traženo da preduzmu sve neophodne policijske radnje u cilju provere navoda ove krivične prijave.
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