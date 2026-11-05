Hapšenja i istraga

SASLUŠAVAJU ORLIĆA I MINISTRA VUJIĆA: Javno tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo dva predmeta po krivičnoj prijavi advokata Ninića

В. Н.

05. 11. 2026. u 20:10

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JAVNO tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je formiralo dva predmeta po krivičnim prijavama advokata Ivana Ninića.

САСЛУШАВАЈУ ОРЛИЋА И МИНИСТРА ВУЈИЋА: Јавно тужилаштво за организовани криминал формирало два предмета по кривичној пријави адвоката Нинића

Foto: YT/TELEVIZIJA Jefimija

Jedna je podneta protiv direktora BIA Vladimira Orlića i više drugih službenika ove Agencije zbog krivičnih dela zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim delom povreda prava glasanja i krivičnog dela prinuda, pa je u cilju daljeg postupanja i vođenja predistražnog postupka ovo tužilaštvo u sredu uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP-SBPOK za proveru navoda iz krivične prijave kao i da se obavi razgovor sa prijavljenim licima.

- Druga krivična prijava je podneta protiv ministra pravde Nenada Vujića, direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mileta Jandrića, posebnog savetnika minista pravde Milice Radonjić i još 60 drugih poimenično navedenih lica, upravnika više kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora i službenih lica ovih kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora, te N. N. lica visoko pozicioniranih funkcionera, predstavnika i aktivista SNS, zbog krivičnih dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, nesavestan rad uslužbi i rasna i druga diskriminacija.

Iz JTOK navode da su uputili zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP - SBPOK kojim je traženo da preduzmu sve neophodne policijske radnje u cilju provere navoda ove krivične prijave. 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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