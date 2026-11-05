MAJKA KRIVICU PREBACUJE NA STARIJU ĆERKU (12): Nastavljena istraga o jezivom ubistvu jednogodišnje bebe u Novom Sadu

NOVOSAĐANKA A. Š. (33), osumnjičena da je 2. novembra uveče, udarcima kaišem i tupim drvenim predmetom po glavi i telu usmrtila svoju jednoipogodišnju ćerku, danas je saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Foto: Privatna arhiva

Iskaz pred tužiocem dao je i njen suprug, otac deteta T. Š. (54), kojem se na teret stavlja nepružanje pomoći. Nakon saslušanja, na predlog tužilaštva, oboma je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

Prema nezvaničnim saznanjima, kada je 3. oktobra u zoru, na poziv ekipe Hitne pomoći, policija došla u kuću u Ulici Mladena Stojanovića 23, u novosadskom naselju Adice i zatekla telo devojčice, majka je, navodno, rekla da je njena ćerka iz prvog braka, koja im je dan ranije došla u posetu, bebu tukla kaišem, kada su njih dve ostale same.

Ženi preti doživotna BEBINA majka A. Š. se sumnjiči za teško ubistvo, za koje je propisana kazna od najmanje deset godina ili doživotni zatvor. Otac T. Š. se tereti za nepružanje pomoći, a za to krivično delo kazna je od tri meseca do pet godina zatvora.

Osumnjičena A. Š. inspektorima je, kako nezvanično saznajemo, kazala da je devojčica polusestru udarala, jer ju je, navodno, nervirala. Da li je zaista bilo tako, ili je majka htela da krivicu "prebaci" na stariju, dvanaestogodišnju ćerku, utvrdiće istraga novosadskog Višeg javnog tužilaštva, koje je naložilo izuzimanje svih materijalnih dokaza i tragova radi veštačenja i analize. Kaiš, kojim su detetu nanete povrede, kako nezvanično saznajemo, nije nađen u kući.

- Na telu devojčice bile su vidljive modrice - saznajemo od izvora bliskog istrazi. - Bebino telo je zatečeno na podu sobe, a lekari su pokušali reanimaciju, ali, nažalost, devojčici nije bilo spasa.

Prema rečima komšija, koji su za stravičan događaj saznali tek kada su 3. novembra ujutro videli vozila MUP i Hitne pomoći, bebini majka i otac su se u tu kuću doselili pre nešto više od godinu dana. Često su glasno puštali muziku do kasno u noć, zbog čega su okolni stanari zvali policiju da interveniše.

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