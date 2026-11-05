DALI ISKAZ ZBOG "GARAŽE": Sve o saslušanju Igora Žmirića i osmorice policijskih službenika
U PRVOM osnovnom tužilaštvu u Beogradu, danas je saslušano devet osoba, koje terete za krivično delo zlostavljanje i mučenje.
Reč je o aktivnim i bivšim pripadnicima Jedinice za zaštitu ličnosti i objekata (JZO) MUP Srbije, među kojima je i sadašnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić.
Osam pripadnika MUP Srbije priveli su u sredu službenici Sektora unutrašnje kontrole (SUK). Policijsko zadržavanje određeno je, kako je saopštio MUP, pored Žmirića i B. J. (48), D. V. (48), J. O. (43), V. L. (48), N. D. (50), N. F. (53), Z. V. (54), i M. V. (48), koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio policijski službenik MUP Srbije. On je sada v. d. načelnika pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu.
U saopštenju se navodi da je krivično delo izvršeno 14. na 15. avgust 2025. godine, od oko 22.30 do sat posle ponoći, u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije, u Nemanjinoj ulici.
Navodi se da se sumnja da su oni, u stanju uračunljivosti, svesni svoga dela, čije su izvršenje hteli i bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica na dužnosti, u Jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), primenom sile i pretnje, većem broju oštećenih naneli veliki bol i teške patnje. Cilj je bio, kako se navodi, da od njih dobiju obaveštenje i da ih zastraše i nezakonito kazne.
Devetorica osumnjičenih su privedeni u Prvo osnovno tužilaštvo na saslušanje, ali do zaključenja ovog izdanja "Novosti" ispitivanje je još trajalo.
Prema nezvaničnim informacijama, krivičnom prijavom, u ovom slučaju, obuhvaćen je i suspendovani načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) MUP Srbije Marko Kričak, koji je prošle nedelje uhapšen zbog sumnje da je tukao i mučio jednog uhapšenog tokom istrage ubistva Aleksandra Nešovića Baje, 12. maja ove godine u restoranu "27", na Senjaku. Takođe, na teret mu stavlja i zloupotreba službenog položaja u ovoj istrazi. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
U vreme ovih dešavanja, koje sada istražuje Prvo opštinsko javno tužilaštvo, Kričak je bio komandant Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata.
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