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NOVOSTI VAS VODE NA KONCERT KALIOPI U MTS DVORANI

В. Н.

06. 11. 2026. u 11:44

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PRVIH 5 čitalaca koji pošalju mejl sa osnovnim podacima (ime, prezime, broj telefona) na pr@novosti.rs dobiće na poklon po 2 ulaznice za koncert Kaliopi u petak, 13. novembra u Mts dvorani.

НОВОСТИ ВАС ВОДЕ НА КОНЦЕРТ КАЛИОПИ У МТС ДВОРАНИ

FOTO: Promo

Kaliopi ponovo stiže u Beograd i svojoj vernoj publici donosi ekskluzivni akustični koncert “100% LIVE” - veče koje obećava potpuno drugačiji, intimniji i emotivniji doživljaj njene muzike.

Jedna od najpoznatijih regionalnih pevačica, prepoznatljiva po svojoj autentičnosti, moćnom vokalu i jedinstvenoj emociji, ovoga puta dolazi sa posebnim konceptom, koji će publici predstaviti 13. novembra u Mts dvorani, gde već tradicionalno nastupa.

Publika će imati priliku da uživa u njenim najvećim hitovima i evergrinima, posebno odabranim za ovo veče, iz njenog bogatog repertoara, ali i u brojnim iznenađenjima.

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