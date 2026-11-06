NOVOSTI VAS VODE NA KONCERT KALIOPI U MTS DVORANI
PRVIH 5 čitalaca koji pošalju mejl sa osnovnim podacima (ime, prezime, broj telefona) na pr@novosti.rs dobiće na poklon po 2 ulaznice za koncert Kaliopi u petak, 13. novembra u Mts dvorani.
Kaliopi ponovo stiže u Beograd i svojoj vernoj publici donosi ekskluzivni akustični koncert “100% LIVE” - veče koje obećava potpuno drugačiji, intimniji i emotivniji doživljaj njene muzike.
Jedna od najpoznatijih regionalnih pevačica, prepoznatljiva po svojoj autentičnosti, moćnom vokalu i jedinstvenoj emociji, ovoga puta dolazi sa posebnim konceptom, koji će publici predstaviti 13. novembra u Mts dvorani, gde već tradicionalno nastupa.
Publika će imati priliku da uživa u njenim najvećim hitovima i evergrinima, posebno odabranim za ovo veče, iz njenog bogatog repertoara, ali i u brojnim iznenađenjima.
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