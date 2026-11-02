RADNICU U PRODAVNICI ISEKAO PO LICU I VRATU I UDARAO FLAŠOM: Uhapšen osumnjičeni za za pokušaj ubistva
SOMBORSKA policija uhapsila je S.G. (22) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio pokušaj ubistva.
On se sumnjiči da je oštrim predmetom posekao po licu i vratu četrdesettrogodišnju radnicu jedne prodavnice, a potom je više puta udario flašom i davio je, nanevši joj teške telesne povrede.
S. G. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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