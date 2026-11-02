RADNICU U PRODAVNICI ISEKAO PO LICU I VRATU I UDARAO FLAŠOM: Uhapšen osumnjičeni za za pokušaj ubistva

SOMBORSKA policija uhapsila je S.G. (22) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio pokušaj ubistva.

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On se sumnjiči da je oštrim predmetom posekao po licu i vratu četrdesettrogodišnju radnicu jedne prodavnice, a potom je više puta udario flašom i davio je, nanevši joj teške telesne povrede.

S. G. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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