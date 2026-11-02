PRIVEDEN DAVOR MACURA, VLASNIK ALTA BANKE: Uhapšeno i dvoje zaposlenih

DAVOR Macura, biznismen i vlasnik ALTA banke nad kojom je proglašen stečaj, priveden je noćas, prenose beogradski mediji.

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

Priveden je i direktor Odeljenja trezora i upravljanja gotovinom Alta banke G.M. i saradnik za trezorsko poslovanje Alta banke I.P.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti privedeni u tužilaštvo na saslušanje.

Prethodno je policija više od 30 sati, još od subote vršila pretres u prostorijama Alta banke, kojoj je u subotu ujutro rano izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo dozvolu za rad i proglašen je njen stečaj.

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