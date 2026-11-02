"Nismo mi oterali Željka, sam je otišao": Karlik otvoreno o odlasku Obradovića iz Partizana

Tih dana svašta sam video na društvenim mrežama i bio sam ljut sve dok nisam pričao sa Željkom, ističe plejmejker Partizana.

Kredit: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Karlik Džons tvrdi da igrači Partizana nisu bili odgovorni za odlazak Željka Obradovića, a otkrio je i koliko je atmosfera u klubu bila teška nakon što se legendarni trener povukao sa mesta šefa stručnog štaba.

Američki plejmejker govorio je o periodu koji je obeležio jedan od najburnijih rastanaka u novijoj istoriji crno-belih i posebno se osvrnuo na optužbe koje su se pojavljivale na račun pojedinih košarkaša.

Obradović je u novembru 2025. napustio Partizan posle lošeg početka sezone. U danima koji su usledili mnogo se govorilo o odnosima unutar svlačionice, a kroz medije su se provlačile i spekulacije da deo ekipe nije bio na strani trenera. U međuvremenu je Obradović preuzeo Panatinaikos, dok je Partizan angažovao Đoana Penjaroju, koji i danas vodi crno-bele.

Džons nije želeo da donosi zaključke o svemu što se događalo, pošto zbog povrede nije mogao redovno da bude uz ekipu. Ipak, ono čemu je prisustvovao nije mu ukazivalo na pobunu protiv Obradovića. Mnogo više ga je pogodila reakcija navijača nakon odlaska trenera.

- Kada sam se povredio nisam bio baš toliko uz tim, pa ne mogu mnogo da govorim. Imao sam štake i bilo je teško stalno biti tu. Ono što sam video jeste da je ekipa pozitivna. Frustrirana što gubi, ali atmosfera je bila okej. I Željko je bio takav, ništa drugačije se nije dešavalo. Bio je ljut naravno zbog serije poraza. Ne znam kada je sve krenulo po zlu. Posle svega, navijači su se okrenuli protiv nas, došli su na treningu i provalili u prostor gde treniramo. Bili smo uplašeni za bezbednost, odlazili smo u teretanu po tegove za slučaj da nam zatrebaju. Nismo želeli, ali mislili smo da ćemo morati da se branimo - ispričao je Džons za "Euroinsiders".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dok su mu navijači prilikom susreta uglavnom pružali podršku i želeli brz oporavak, prema ostatku ekipe odnos je bio znatno drugačiji. Posebno mu je ostao u sećanju meč protiv Bajerna, kada je publika, prema njegovim rečima, slavila pogotke protivnika, dok je na koševe Partizana odgovarala zvižducima.

- Ja sam bio na 'drugoj strani'. Navijači koji bi me videli su mi želeli da se oporavim što pre, ali nisu tako reagovali na moje saigrače. Navijači su nam zviždali protiv Bajerna. Oni daju trojku, publika se raduje, mi damo trojku - publika zviždi. To je nešto najluđe što sam video. Razumem navijače i ljubav prema Željku, ali nismo ga mi izbacili. On je otišao. Tih dana svašta sam video na društvenim mrežama i bio sam ljut sve dok nisam pričao sa Željkom. Neću reći o čemu smo pričali, ali posle razgovora sam sve mnogo bolje razumeo - zaključio je plej Partizana.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.