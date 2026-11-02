Zločin

NAPAD NOŽEM U MLADENOVCU: Povređen muškarac (74), osumnjičeni odmah priveden

D.D.

02. 11. 2026. u 11:53

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U MLADENOVCU je jutros oko 5.30 sati izboden muškarac, saznaje Tanjug.

НАПАД НОЖЕМ У МЛАДЕНОВЦУ: Повређен мушкарац (74), осумњичени одмах приведен

foto: KSCHiLI / Alamy / Profimedia

Muškarac (74) je sa lakim telesnim povredama prevezen u Urgentni centar u Beogradu.

Osumnjičeni za ubadanje je priveden u policijsku stanicu, a o slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

(Tanjug)

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