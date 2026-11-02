OVO JE TEK POČETAK: Olja Bajrami muzičkim pohodom krenula u novo poglavlje karijere (FOTO)
PEVAČICA Olja Bajrami objavila je novu pesmu „Onaj gore nam se smije“, koju je povodom izlaska i svečano predstavila na promociji.
Muziku i tekst potpisuje Saša Lazić, dok je za aranžman bio zadužen Aca Krsmanović.
Za potrebe snimanja spota, Olja je odabrala i poseban ambijent, u kojem joj je društvo pravio prelep konj, životinja koja se oduvek povezuje sa snagom, plemenitošću i inteligencijom.
Ovaj vizuelni detalj dao je spotu posebnu notu, prateći atmosferu nove numere.
Pevačica ističe da joj ova pesma mnogo znači, ali i da je njeno objavljivanje tek početak onoga što priprema u narednom periodu.
– „Onaj gore nam se smije“ za mene je posebna pesma i drago mi je što sam konačno mogla da je predstavim publici. Svaka pesma nosi svoju priču, a ova je ujedno i najava svega što spremam u narednom periodu. Verujem da će publika prepoznati emociju koju smo želeli da prenesemo – poručila je Olja za "Večernje novosti".
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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