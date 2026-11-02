PRVO TAKMIČENJE ROBOTA U PLANINARENJU: Roboti savladali planinsku stazu od 3,9 km (VIDEO)

HUMANOIDNI roboti uspeli su da se popnu uz planinsku stazu dugu 3,9 kilometara na kineskoj planini Tai, prešavši 3.100 kamenih stepenika, u okviru prvog svetskog takmičenja u planinarenju robota.

Foto: printskrin X@BridgingNews_

Pored njih, u ovom neobičnom izazovu, učestvovali su i četvoronožni roboti i robotski egzoskeleti, koji su savladali visinsku razliku od 600 metara.

Ruta je obuhvatala strme padine, dugačka stepeništa i oštre krivine.

Dok su ih posmatrači pratili pogledom, roboti su napredovali uz planinu, a neki od njih su stigli i do cilja.

Foto: printskrin X@BridgingNews_

Ovaj događaj pretvorio je jednu od najpoznatijih kineskih planinskih staza u poligon za testiranje robota.

Today, on Nov. 2, one of China's most popular hiking trails on Mount Tai became the endurance race track for humanoids and quadrupeds. Nearly 90 teams raced the 3.9 km climb, with some robots hauling bottled water, fruit, and eggs while their human handlers jogged to keep pace. #Robot #Humanoid 📷: CCTV — Bridging News (@BridgingNews_) November 2, 2026

Neravni kameni stepenici i strmi usponi stavili su na probu sposobnost mašina da održe ravnotežu i savladaju zahtevan teren. Pojedini roboti sa četiri noge su tokom uspona stazom nosili i zalihe hrane.

Takmičenje je okupilo 90 timova koji su predstavili najnovija dostignuća u oblasti istraživanja i inženjeringa.

(Tanjug)

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