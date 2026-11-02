PRVO TAKMIČENJE ROBOTA U PLANINARENJU: Roboti savladali planinsku stazu od 3,9 km (VIDEO)
HUMANOIDNI roboti uspeli su da se popnu uz planinsku stazu dugu 3,9 kilometara na kineskoj planini Tai, prešavši 3.100 kamenih stepenika, u okviru prvog svetskog takmičenja u planinarenju robota.
Pored njih, u ovom neobičnom izazovu, učestvovali su i četvoronožni roboti i robotski egzoskeleti, koji su savladali visinsku razliku od 600 metara.
Ruta je obuhvatala strme padine, dugačka stepeništa i oštre krivine.
Dok su ih posmatrači pratili pogledom, roboti su napredovali uz planinu, a neki od njih su stigli i do cilja.
Ovaj događaj pretvorio je jednu od najpoznatijih kineskih planinskih staza u poligon za testiranje robota.
Neravni kameni stepenici i strmi usponi stavili su na probu sposobnost mašina da održe ravnotežu i savladaju zahtevan teren. Pojedini roboti sa četiri noge su tokom uspona stazom nosili i zalihe hrane.
Takmičenje je okupilo 90 timova koji su predstavili najnovija dostignuća u oblasti istraživanja i inženjeringa.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
SPOPADA GA U DVORIŠTU: Penzioner se žalio nadležnima da ga ptica emu mesecima prati
02. 11. 2026. u 23:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)