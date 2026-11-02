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PRVO TAKMIČENJE ROBOTA U PLANINARENJU: Roboti savladali planinsku stazu od 3,9 km (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 11. 2026. u 21:22

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HUMANOIDNI roboti uspeli su da se popnu uz planinsku stazu dugu 3,9 kilometara na kineskoj planini Tai, prešavši 3.100 kamenih stepenika, u okviru prvog svetskog takmičenja u planinarenju robota.

ПРВО ТАКМИЧЕЊЕ РОБОТА У ПЛАНИНАРЕЊУ: Роботи савладали планинску стазу од 3,9 км (ВИДЕО)

Foto: printskrin X@BridgingNews_

Pored njih, u ovom neobičnom izazovu, učestvovali su i četvoronožni roboti i robotski egzoskeleti, koji su savladali visinsku razliku od 600 metara.

Ruta je obuhvatala strme padine, dugačka stepeništa i oštre krivine.

Dok su ih posmatrači pratili pogledom, roboti su napredovali uz planinu, a neki od njih su stigli i do cilja.

Foto: printskrin X@BridgingNews_

Ovaj događaj pretvorio je jednu od najpoznatijih kineskih planinskih staza u poligon za testiranje robota.

Neravni kameni stepenici i strmi usponi stavili su na probu sposobnost mašina da održe ravnotežu i savladaju zahtevan teren. Pojedini roboti sa četiri noge su tokom uspona stazom nosili i zalihe hrane.

Takmičenje je okupilo 90 timova koji su predstavili najnovija dostignuća u oblasti istraživanja i inženjeringa.

(Tanjug)

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