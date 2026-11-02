LAKŠE POVREĐENO 17 OSOBA: U Južnobačkom okrugu za vikend dogodilo se 25 saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga, minulog vikenda odnosno od 31. oktobra do 1. novembra, dogodilo se 25 saobraćajnih nesreća u kojima je 17 osoba zadobilo lake povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 18 saobraćajnih nesreća u kojima je 11 osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 611 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 77 vozača i sedam vozila, a zadržano je 10 vozača, četiri zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a šest zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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