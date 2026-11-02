LAKŠE POVREĐENO 17 OSOBA: U Južnobačkom okrugu za vikend dogodilo se 25 saobraćajnih nesreća

NA području Južnobačkog okruga, minulog vikenda odnosno od 31. oktobra do 1. novembra, dogodilo se 25 saobraćajnih nesreća u kojima je 17 osoba zadobilo lake povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 18 saobraćajnih nesreća u kojima je 11 osoba lakše povređeno.

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Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 611 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 77 vozača i sedam vozila, a zadržano je 10 vozača, četiri zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a šest zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

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