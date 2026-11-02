Natho odgovorio Borjanu: „I dan-danas pokušava da pronađe tu loptu“

Brojevi i te stvari govore više od onoga što on misli, istakao je Izraelac.

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Tri gola i jedna asistencija u 22 večita derbija – Bibars Natho ima učinak protiv Crvene zvezde koji, kako sam ističe, govori više od komentara Milana Borjana.

Izraelac se u gostovanju na podkastu „2x45“ osvrnuo na reči nekadašnjeg golmana crveno-belih, koji je u aprilu doveo u pitanje njegov trag u Partizanu.

Borjan je tada u razgovoru za „Sportski žurnal“ ocenio da Natho nije ostavio dubok pečat u Humskoj, uz obrazloženje da se uglavnom isticao izvođenjem jedanaesteraca. Kao pravu legendu Partizana izdvojio je Sašu Ilića.

Natho nije želeo da ulazi u dužu polemiku, ali je bivšem čuvaru mreže Zvezde uzvratio podsećanjem na golove koje mu je postigao.

- Neću reći previše, jer ga poštujem kao kolegu iz istog sporta. Ali sećam se nekoliko golova koje je primio od mene. Prvi levom nogom sa 20 metara - i dan-danas pokušava da nađe tu loptu. Znate, brojevi i te stvari govore više od onoga što on misli. Opet, kažem, poštujem ga kao kolegu i ne želim ništa više da kažem. Sve najbolje mu želim - rekao je Bibars Natho.

Izraelac je tokom sedam godina u crno-belom dresu protiv najvećeg rivala nastupio 22 puta. Na tom uzorku ostvario je tri pobede, uz osam remija i 11 poraza, a tri puta se upisao u strelce i jednom bio asistent.

Sveukupno u crno-belom dresu zabeležio je 289 nastupa i upisao 83 pogodaka uz 74 asistencije.

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