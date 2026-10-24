STEFAN KAPIČIĆ OTVORIO DUŠU: Srbija je uvek bila moj dom, a danas ovde vidim i velike profesionalne mogućnosti

POSLE godina provedenih u Holivudu, Stefan Kapičić otvara novo poglavlje života i karijere.

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Glumac poznat po ulogama u ostvarenjima ""Deadpool" i "Better Call Saul", koji je nedavno sarađivao i s Kijanuom Rivsom, vraća se u Srbiju, gde tumači glavnu ulogu u "Teslinoj pošiljci", prvoj sezoni televizijskog serijala "Nasleđe", u čijoj realizaciji učestvuje i kao koproducent.

U razgovoru za Kurir govori o međunarodnoj karijeri, porodici, povratku u Beograd i novim mogućnostima koje vidi u domaćoj kinematografiji.

Dugo vremena ste bili u Americi, ali odlučili ste da se s porodicom vratite u Beograd. Šta je presudilo?

- Nije to bila odluka koju smo doneli preko noći. Amerika mi je pružila mnogo toga, ali Srbija je uvek bila moj dom. S porodicom počnete drugačije da razmišljate o tome gde želite da živite, gde će vam deca odrastati i u kakvom okruženju. Važno nam je da porodice budu blizu, da deca odrastaju uz svoj jezik, kulturu i ljude kojima pripadaju.

Kad sam odlazio iz Srbije pre petnaestak godina, situacija u našoj kinematografiji je bila znatno drugačija. Od ovog posla bilo je veoma teško živeti, a mogućnosti za rad bile su prilično ograničene. Drago mi je što se to u međuvremenu promenilo, ne samo u našoj profesiji već i u mnogim drugim oblastima. Danas postoje mnogo veće mogućnosti, kako za profesionalni razvoj, tako i za kvalitetan porodični život. Posebno me raduje napredak naše filmske i televizijske industrije. Zahvaljujući ulaganjima u domaću produkciju, između ostalog RTS i Telekoma Srbija, danas imamo mnogo više prilika za rad i stvaranje nego u vreme kad sam odlazio.

Imao sam sreću da živim i radim u različitim delovima sveta i zato još više cenim ono što danas imamo kod kuće. Naravno da postoje izazovi i stvari koje treba unapređivati, ali važno je da budemo svesni i dobrih stvari, koje često uzimamo zdravo za gotovo. Za mene je najvažnije što ovde vidim budućnost svoje porodice. Lepo je ponovo biti među svojim ljudima i znati da moja deca mogu da odrastaju u zemlji kojoj pripadaju.

Od "Čarlstona za Ognjenku" i "Južnog vetra" do ostvarenja "Deadpoola" i "Better Call Saul" i saradnje s velikim holivudskim imenima, među kojima je nedavno bio i Kijanu Rivs, iza vas su izuzetni projekti i uloge u kojima malo ko ima priliku da se oproba. Kako danas gledate na taj put?

- Pre svega, s velikom zahvalnošću. Imao sam priliku da radim sa izuzetnim ljudima, u različitim produkcijama, žanrovima i uslovima. Bilo je tu i srećnih okolnosti, naravno, ali pre svega mnogo rada, discipline i odricanja. Amerika mi je otvorila mnoga vrata, međutim, nikad nisam izgubio vezu s našom kinematografijom. Danas mi je posebno važno što iskustvo koje sam stekao mogu da primenim i u projektima u čijem stvaranju aktivno učestvujem.

U Srbiji ste započeli ambiciozan projekat "Nasleđe", televizijski serijal u kojem ste i glavni glumac i koproducent. O kakvom je projektu reč?

- "Nasleđe" je igrani serijal koji istražuje misterije, teorije zavere i danas relevantne priče koje svoje korene imaju u srpskoj istoriji, bližoj i daljoj. Prvi projekat koji realizujemo u okviru "Nasleđa" je "Teslina pošiljka", serija od osam epizoda prema romanu Vanje Bulića, čije je emitovanje planirano za prvu polovinu 2027, u koprodukciji sa RTS i TS Media. U njoj igram glavnu ulogu, novinara Novaka Ivanovića, a učestvujem i kao koproducent. U pitanju je savremena misterija sa elementima trilera i avanture, ali i s lakšim, zabavnim tonom. Želeli smo da napravimo dinamičnu seriju punu neočekivanih obrta, koja će publici doneti nešto sveže, drugačije i, pre svega, zabavno.

Zašto ste se za prvi projekat u okviru "Nasleđa" opredelili baš za "Teslinu pošiljku"?

- Naša ideja je da ličnosti i događaje iz naše prošlosti približimo publici kroz savremenu misteriju i istorijski triler, a ne kroz klasičnu istorijsku dramu. "Teslina pošiljka" ima upravo ono što smo tražili, snažnu istorijsku osnovu i zaplet koji funkcioniše kao savremeni triler. Roman Vanje Bulića je bio polazište za seriju u kojoj se događaji iz različitih epoha prepliću s današnjicom. Nikola Tesla je jedan od najvećih naučnih umova i jedno od najprepoznatljivijih naših imena u svetu.

Njegov život i rad i danas su predmet brojnih istraživanja, ali i teorija zavere, nagađanja i neodgovorenih pitanja. Upravo taj spoj istorijskih činjenica, misterija i fikcije pružio nam je mogućnost da ispričamo jednu uzbudljivu i nepredvidivu priču.

U seriji tumačite Novaka Ivanovića. Kakav je on junak i šta ga uvlači u ovu misteriju?

- Novak je čovek koji pokušava da dođe do istine, a što je bliži odgovorima, sve više shvata koliko je priča u koju je ušao veća od njega. U toj potrazi je beskompromisan. Postoji nešto u njemu što ga neprestano tera da ide dalje, čak i kada zna da će zbog toga morati da donese teške odluke i plati određenu cenu.

Nije klasičan akcioni ili detektivski junak koji u svakom trenutku zna šta radi. Upravo mi se to dopalo, što preko njega publika postepeno otkriva taj svet, zajedno s njegovim zabludama, sumnjama i odlukama. Istovremeno, on ima i privatni život, porodične obaveze, izazove roditeljstva i svakodnevne probleme. Taj spoj običnog čoveka i neobičnih okolnosti čini ga zanimljivim i kompleksnim likom.

Godinama ste radili na velikim međunarodnim produkcijama. Koliko vam je to iskustvo značilo kad ste se uključili i u produkciju jednog domaćeg projekta?

- Mnogo, naročito u razumevanju toga koliko su razvoj i priprema važni. Publika vidi rezultat, ali iza toga stoje meseci, često i godine rada na scenariju, planiranju, i stotine ljudi koji zajedno stvaraju jedan projekat. U Srbiji imamo izuzetne profesionalce, a naša filmska i televizijska industrija se poslednjih godina znatno razvila.

Iskustvo stečeno na velikim domaćim, ali i međunarodnim produkcijama koje su snimane u Srbiji, zajedno s mogućnostima i uslovima koje danas imamo, stvorilo je prostor za realizaciju veoma kvalitetnih i zahtevnih projekata. Za mene je posebno zadovoljstvo što danas mogu da budem deo tog procesa od samog početka i da zajedno sa autorima i ekipom radim na projektima koji su u svakom smislu na nivou međunarodnih standarda.

"Teslina pošiljka" je tek početak. Šta publika može da očekuje od nastavka "Nasleđa"?

- Već razvijamo naredni naslov, "Milutinov greh", takođe prema romanu Vanje Bulića, koji nas vodi u jedan potpuno drugačiji istorijski period, ali zadržava vezu sa savremenim svetom i likovima koje će publika upoznati u prvoj sezoni. Želimo da nastavimo da razvijamo "Nasleđe" kroz nove priče i međunarodne koprodukcije.

Mislim da smo prethodnih godina pokazali da projekti koji nastaju u Srbiji mogu da imaju veliki odjek i van naših granica. Naše serije i filmovi imaju svoju publiku u regionu, a Srbija je postala prepoznatljivo mesto za snimanje velikih međunarodnih produkcija. Verujem da je prirodan sledeći korak da sve više naših priča pronađe put do svetske publike. Voleo bih da i "Nasleđe" bude jedna od njih.

Kada pogledate svoj put, od prvih uloga u Srbiji do velikih holivudskih produkcija i saradnje sa imenima poput Tima Milera i Kijanua Rivsa, imate li osećaj da ste ostvarili ono o čemu ste nekad sanjali ili su ambicije danas još veće?

- Imao sam sreću da ostvarim mnogo toga o čemu sam kao mlad glumac sanjao, ali ovo nije posao u kojem u jednom trenutku kažete - to je to, sve sam uradio. Naprotiv, uvek postoji neka nova priča, uloga ili izazov koji vas pokrenu da idete dalje. Danas me sve više zanima i kreativni i producentski rad. U novembru me očekuje izlazak jedne video-igre na kojoj sam radio, ali o tome još ne mogu mnogo da govorim. Sledeće godine očekuje nas i film "Shiver", u režiji Tima Milera i s Kijanuom Rivsom.

Tim je moj prijatelj, izuzetno cenim njegov rad i uvek se radujem našoj saradnji. Razgovarali smo i o Srbiji, Tim je izrazio želju da dođe, upozna našu zemlju i mogućnosti koje ovde postoje. Voleo bih da to bude prilika da razmotrimo i neke zajedničke projekte. Upravo na tome danas dosta radim, da iskustvo i kontakte koje sam godinama sticao u inostranstvu povežem s našim autorima, glumcima i produkcijama. Posebno me raduje što u Srbiji danas postoje uslovi da razvijamo i realizujemo ambiciozne projekte, uključujući velike međunarodne koprodukcije. Za mene je posebno važno što danas mogu da spojim život u svojoj zemlji s međunarodnom karijerom. Beograd je ponovo moja baza, porodica mi je ovde, i iskreno se radujem projektima na kojima radimo. Lepo je biti kod kuće i imati mogućnost da upravo ovde gradite svoj život, a istovremeno ostvarujete svoje profesionalne ambicije.