DROGA U AUTIMA: Uhapšen osumnjičeni, tužilaštvo traži pritvor

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Ognjen R. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno, radi prodaje držao različite vrste opojnih droga i branio se ćutanjem.

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Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoje osnovi sumnje da je Ognjen R. izvršio navedeno krivično delo, jer je u njegovim automobilima marke “reno tvingo“ i „fiat stilo“ pronađeno ukupno 1.396,31 grama kanabisa, 1,92 grama kokaina i 37,76 grama kokaina u obliku hidrohlorida - naveli su u VJT.