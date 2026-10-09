Hapšenja i istraga

DROGA U AUTIMA: Uhapšen osumnjičeni, tužilaštvo traži pritvor

Slađana Matić

09. 10. 2026. u 15:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Ognjen R. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno, radi prodaje držao različite vrste opojnih droga i branio se ćutanjem.

ДРОГА У АУТИМА: Ухапшен осумњичени, тужилаштво тражи притвор

Foto: Mup

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoje osnovi sumnje da je Ognjen R. izvršio navedeno krivično delo, jer je u njegovim automobilima marke “reno tvingo“ i „fiat stilo“  pronađeno ukupno 1.396,31 grama kanabisa, 1,92 grama kokaina i 37,76 grama kokaina u obliku hidrohlorida - naveli su u VJT.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa