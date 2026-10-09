Nesreće

IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 30 VOZAČA: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 429 prekršaja

Ljiljana Preradović

09. 10. 2026. u 14:06

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POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 8. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 429 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧЕНО 30 ВОЗАЧА: Полиција у Јужнобачком округу за дан открила и санкционисала 429 прекршаја

FOTO.Lj.P.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 30 vozača i dva vozila, a zadržana su dva vozača, prvi jer je vozio pod dejstvom alkohola i drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će uz prekršajne prijave biti privdeni sudiji za prekršaje.

U četvrtak, 8. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća  u kojima je pet osoba zadobilo lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe lakše povređene.

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