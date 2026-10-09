IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 30 VOZAČA: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 429 prekršaja
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 8. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 429 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 30 vozača i dva vozila, a zadržana su dva vozača, prvi jer je vozio pod dejstvom alkohola i drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će uz prekršajne prijave biti privdeni sudiji za prekršaje.
U četvrtak, 8. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe lakše povređene.
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