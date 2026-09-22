PAO DILER NA PRIMOPREDAJI U OBRENOVCU: Istraga protiv trojice za prodaju narkotika

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Skendera K, (44), Unejsa U. (42) i Dejana M. (38) zbog postojanja osnova sumnje da su u nedelju u Obrenovcu neovlašćeno radi prodaje držali skoro 55 kilograma opojne droge kanabis.

Foto: MUP

Osumnjičeni su saslušani pred postupajućim javnim tužiocem, koji je nakon saslušanja sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložio da svoj trojici odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a Skenderu K. i Unejsu U. i zbog opasnosti od bekstva.

- Postoje osnovi sumnje da su 20. septembra oko 23:30 časova osumnjičeni držali ukupno 54.960,85 grama kanabisa, tako što su se po prethodnom dogovoru sastali na adresi u mestu Mislođin, pa je Unejs U. izašao iz "pežoa" kojim je upravljao, došao do "škode", kojom je upravljao osumnjičeni Skender K. koji nije izlazio iz svog vozila. Unejs U. je iz gepeka „škode“ izvadio crnu putnu torbu, koju je ubacio na zadnje sedište "mercedesa", kojim je upravljao osumnjičeni Dejan M, koji takođe nije izlazio iz vozila. Nakon toga Unejs U. se vratio u svoje vozilo - naveli su iz VJT.

Kako kažu nakon toga svi osumnjičeni su zaustavljeni od strane policijskih službenika, koji su u "škodi" pronašli 25 pvc paketa sa osušenim delovima biljke kanabis ukupne neto mase 25.008,25 grama, a u vozilu marke „mercedesu“ 30 pvc paketa sa osušenim delovima billje kanabis ukupne neto mase 29.952,60 grama. Pregledom osumnjičenog Unejsa U. pronađen je novac u iznosu od 250 evra i 8.850,00 dinara.

