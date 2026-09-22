Zločin

JEZIVO NASILJE U PANČEVU: Pretio da će osakatiti ženu, pa ćerki dao repetiran pištolj i rekao: Pucaj u mene!

Ana Đokić

22. 09. 2026. u 16:31

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OSNOVNO javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv M. P. (51) zbog sumnje da je četiri puta počinio nasilje u porodici!

ЈЕЗИВО НАСИЉЕ У ПАНЧЕВУ: Претио да ћe осакатити жену, па ћерки дао репетиран пиштољ и рекао: Пуцај у мене!

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

- Obaveštava se javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu pritvorsku optužnicu protiv M.P. (51) iz Starčeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio četiri krivična dela nasilje u porodici - piše u saopštenju OJT u Pančevu, u kom se dodaje:

- Okrivljenom se stavlja na teret da je 26. jula 2026. godine, u vremenskom intervalu od 15 do 18.50 časova, u porodičnoj kući, pod dejstvom alkohola, u prisustvu svoje tri ćerke, od kojih su dve maloletne, pretnjama da će ubiti i osakatiti suprugu oštećenu S.P. (41) iz Starčeva, uz vređanje i drugo drsko i bezobzirno ponašanje, ugrozio spokojstvo i sigurnost članova svoje porodice.

Takođe mu se stavlja na teret, kako se dodaje u saopštenju, da je u prisustvu članova porodice izvadio i repetirao pištolj, koji je potom dao maloletnoj ćerki, govoreći joj da puca u njega, a nakon njenog odbijanja ponovo uzeo pištolj.

- Okrivljeni je nakon učinjenog krivičnog dela lišen slobode, te mu je od strane Osnovnog suda u Pančevu određen pritvor zbog postojanja opasnosti od bekstva, kao i osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo, a čije produženje tužilaštvo traži i nakon podizanja optužnice, kao i izricanje najteže kazne predviđene zakonikom - navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

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