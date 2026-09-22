JEZIVI DETALJI DRAME U NOVOM SADU: Devojčica (11) unela nož od 13 cm da izbode drugaricu - tvrdi da je trpela nasilje
U OSNOVNOJ školi "Jožef Atila" u Novom Sadu odigrala se drama kada je kod učenice petog razreda pronađen nož sa sečivom dužine čak 13 centimetara.
Prema nezvaničnim informacijama, tragedija je sprečena zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji školskog pedagoga, koja je odmah po saznanju obavestila pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.
Prema nezvaničnim informacijama, nož sa crnom drvenom drškom pronađen je tokom nastave u torbi jedanaestogodišnje, inače državljanke Kube sa uredno prijavljenim boravkom u Novom Sadu.
Devojčica je tokom razgovora otvoreno priznala da je hladno oružje ponela u školu sa namerom da povredi svoju odeljensku drugaricu A. Đ.
- Učenica je tvrdila da je u prethodnom periodu bila izložena višemesečnom maltretiranju i pritisku od strane te vršnjakinje, te da je zbog toga odlučila da ponese nož - navodi izvor portala Telegraf.rs upoznat sa slučajem.
Nož je devojčici odmah bezbedno oduzet i na sreću niko nije povređen.
Dalji rad na ovom slučaju, kao i utvrđivanje svih okolnosti i provera navoda o vršnjačkom nasilju koje je prethodilo incidentu, preuzeli su pripadnici Odeljenja kriminalističke policije (OKP) za maloletnike u Novom Sadu.
(Telegraf.rs)
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