PAO KAVAČKI "FLOKI": Blagoje uhapšen čim je izašao iz Spuža - traže ga Srbija i Grčka zbog masakra u Atini!

BLAGOJE Gašić (30), državljanin Srbije i Crne Gore, za kojim su Interpolove poternice raspisali Beograd i Grčka zbog sumnje da je učestvovao u likvidacijama Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u Atini, uhapšen je danas od strane pripadnika Interpola Podgorica.

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Kako je saopšteno iz Uprave crnogorske policije, lisice su mu stavljene po izlasku iz Spuža, odnosno Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici, pošto je odslužio zatvorsku kaznu u trajanju od tri godine.

- Krivični postupak se u Republici Srbiji protiv B.G. vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela kriminalno udruživanje i teško ubistvo, propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije, dok se u Grčkoj protiv njega krivični postupak vodi zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela formiranje i članstvo u kriminalnoj organizaciji, saučesništvo u ubistvu sa umišljajem koje je izvršeno u nizu i pokušaju i korišćenje falsifikovanog dokumenta u produženom trajanju, propisana Krivičnim zakonikom Republike Grčke - navode iz Uprave policije.

Gašić je, kako se navodi, biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, na dalju nadležnost.

Podsetimo, Gašiću se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi u odsustvu kao pripadniku kriminalne grupe koja stoji iza ubistava "škaljaraca" u Grčkoj.

On je uhapšen u Crnoj Gori, a na Skaju je prema tvrdnjama tužilaštva koristio nadimke "Mali" i "Floki".

Prema navodima optužnice Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, Blagoje Gašić je imao ulogu da, nakon ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u restoranu u Atini, uklanja i uništava sredstva koja su korišćena za izvršenje krivičnog dela - automobile koji su korišćeni prilikom izvršenja ubistva, garderobu koju su nosila četiri, navodna direktna izvršioca zločina, kao i vatrenog oružja koje je korišćeno za ubistvo.

Podsetimo, kao direktni izvršioci likvidacije Dedovića i Stamatović u restoranu u Atini označeni su Milinko Brašnjović Fejs, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović zvani Džihad.

Kobnog dana, "škaljarce" je prema optužnici, slučajno kako sa suprugama ulaze u restoran video optuženi Veljko Belivuk i obavestio vođe klana koje su odmah poslale egzekutore koji su čekali u stanu. Lainović je, navodno, pucao u Stamatovića a Brašnjović u Dedovića.

Osim za ubistvo Dedovića i Stamatovića, podsetimo, kriminalnoj grupi sudi se i za likvidacije Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu u julu 2020. godine.