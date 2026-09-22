Suđenja

POČINJE SUĐENJE ZA UBISTVO DANKE ILIĆ: Tužilaštvo traži doživotni zatvor za Dragijevića i Jankovića

Suzana Mihajlović Jovanović

22. 09. 2026. u 15:25

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SUĐENjE Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, počinje 30. oktobra u Višem sudu u Negotinu, potvrđeno je „Novostima“. Tužilaštvo za dvojicu optuženih traži kazne doživotnog zatvora.

ПОЧИЊЕ СУЂЕЊЕ ЗА УБИСТВО ДАНКЕ ИЛИЋ: Тужилаштво тражи доживотни затвор за Драгијевића и Јанковића

Foto: S.M.Jovanović

Na pripremnom ročištu Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću, optuženima za ubistvo Danke Ilić, zakazanom za 30. oktobar, koje će biti zatvoreno za javnost, strane u postupku izneće uvodna izlaganja, saznajemo od predsednice Višeg suda u Negotinu, Dragice Singurilović.

- Na pripremnom ročištu biće objavljen i termin glavnog pretresa – dodeje Singurilović.

Dragijević i Janković terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Optužnica je podignuta nakon dopune istrage koju je, po nalogu Apelacionog suda u Nišu, sprovelo nadležno tužilaštvo.

Predmet je u međuvremenu iz Višeg suda u Zaječaru prešao u Viši sud u Negotinu. Apelacioni sud u Nišu je dva puta vraćao rešenje o potvrđivanju optužnice zaječarskom sudu, a nakon drugog vraćanja naloženo je da o optužnici odlučuje potpuno novo sudsko veće Višeg suda u Negotinu.

Prema optužnici, Dragijević i Janković su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora, dok su bili zaposleni u JKP „Vodovod“, službenim vozilom udarili Danku Ilić, a potom je uneli u automobil.

Tužilaštvo navodi da su telo devojčice potom odneli na deponiju, a kasnije ga premestili na drugu lokaciju. Telo Danke Ilić do danas nije pronađeno.

U početku je u ovom postupku bio optužen i Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, zbog sumnje da je pomogao sinu da premesti telo devojčice. Postupak protiv njega je u međuvremenu obustavljen odlukom suda.

Suđenje u Negotinu biće prvi glavni pretres u ovom slučaju nakon višemesečnog procesnog postupka i dopune istrage.

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