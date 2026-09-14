PRONAĐEN PIŠTOLJ IZ ALTINE: Evo gde ga je Cunerov sin sakrio posle ranjavanja druga, čeka saslušanje

NEOČEKIVANI obrt u istrazi ranjavanja državljanina BiH Branka B. (46) u Zemunu.

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Petar Guzijan (39) tvrdio je da kroz špijunku nije prepoznao prijatelja pre nego što je ispalio hitac, a policiji je sam otkrio gde je tokom bekstva zakopao nelegalno oružje bez porekla - zbog čega ga danas privode na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu pod sumnjom da je izvršio ubistvo u pokušaju!

Iznenadna pucnjava koja se u subotu oko 17.30 časova odigrala ispred privatne kuće u zemunskom naselju Altina dobila je potpunu novu dimenziju nakon operativnog rada beogradske policije. Pucanj u grudi državljanina Bosne i Hercegovine Branka B. pokrenuo je niz dramatičnih događaja koji su se okončali predajom osumnjičenog i pronalaskom skrivenog oružja.

Sve je počelo kada je Branko B. pozvonio na vrata svog poznanika Petra Guzijana , u javnosti poznatog pod nadimkom Mali Cuner. Prema tvrdnjama iz istrage, Guzijan je pre otvaranja proverio ko stoji s druge strane kroz špijunku. Kako nepoznatog posetioca navodno nije prepoznao, odmah je potegao pištolj i otvorio paljbu čim je odškrinuo vrata.

Tek pošto se ranjeni čovek srušio na pragu krvareći iz grudnog koša, osumnjičeni je shvatio da je pogodio svog prijatelja.

Dramatični minuti posle ranjavanja: Poziv druga, pa marš od tri kilometra

Umesto da sačeka Hitnu pomoć na licu mesta, na sceni nastaje opšti haos. Guzijan u panici poziva zajedničkog prijatelja S. K., pa zajedničkim snagama utovaruju teško povređenog Branka B. u automobil. S. K. potom seda za volan i pod rotacijom vozi ranjenika ka Kliničko-bolničkom centru „Zemun”, gde je žrtva hitno operisana i trenutno se nalazi van životne opasnosti.

Za to vreme, osumnjičeni Mali Cuner kreće u pješački beg. On je sa mesta zločina prešao čak tri kilometra pešice dok nije stigao do napuštenog objekta na obodu Zemuna, gde je sakrio pištolj iz kog je pucao.

Tek kada se rešio oružja, Guzijan poziva policiju, prijavljuje da se desio „nesrećan slučaj” i u pratnji advokata samovoljno ulazi u stanicu gde se predaje operativcima.

Policija našla pištolj bez porekla, privode ga zbog pokušaja ubistva

Tokom prikupljanja izjava, osumnjičeni je inspektorima sam detaljno opisao rutu kojom se kretao i pokazao tačnu lokaciju napuštenog objekta. Operativci Uprave kriminalističke policije i Trećeg odeljenja PU za grad Beograd odmah su izašli na teren i pronašli sakriveni komad oružja.

Proverom kroz evidencije utvrđeno je da pištolj nema nikakvo poreklo niti prateću dozvolu, što Guzijana stavlja u veoma težak pravni položaj. Zbog toga ga policija danas privode u Više javno tužilaštvo u Beogradu pod sumnjom da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, u sticaju sa neovlašćenim držanjem i nošenjem oružja.

Iako iskaz svedoka S. K. ide u prilog verziji o „nesrećnom slučaju i pogrešnoj proceni kroz špijunku”, tužilaštvo će odrediti dalji tok postupka i eventualni pritvor nakon što osumnjičeni danas iznese svoju odbranu pred postupajućim tužiocem.

Senka očeve zaostavštine i raniji dosije

Petar Guzijan nije nepoznato ime organima reda. U njegovom dosijeu već stoji pravosnažna presuda Višeg suda u Beogradu na dve i po godine zatvora, takođe zbog nelegalnog oružja.

Porodično prezime Guzijan nosi težak teret devedesetih godina. Njegov otac, Jovan Guzijan Cuner, bio je jedan od istaknutih vođa zemunskog podzemlja pre uspona ozloglašenog klana iz Šilerove. Stariji Cuner likvidiran je 5. oktobra 2002. godine u sačekuši u blizini pumpe „Zmaj” po nalogu Dušana Spasojevića, dok se u dosijeima pored Petra često pominje i njegov brat Marko.

Istraga se nastavlja balističkim veštačenjem pronađenog pištolja.

(Telegraf.rs)