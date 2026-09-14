BLOKADERI OPET MALTRETIRAJU BEOGRAĐANE I OMETAJU SAOBRAĆAJ: Bliži se 25. oktobar, građani će dati svoj sud (VIDEO)
Snimak manjeg broja okupljenih na ulici izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama
Nekolicina blokadera ponovo je izašla na ulice Beograda, gde je, prema snimku koji se širi društvenim mrežama, došlo i do ometanja saobraćaja.
Na snimku objavljenom na Instagramu vidi se manja grupa okupljenih na kolovozu, zbog čega je otežano normalno odvijanje saobraćaja, dok građani pokušavaju da nastave svojim putem.
Novo okupljanje dolazi uoči izbora zakazanih za 25. oktobar, na kojima će građani imati priliku da svojim glasom daju sud o političkim opcijama i potezima koji su obeležili prethodni period.
Snimak je izazvao reakcije na društvenim mrežama, a njegov autor nije štedeo reči na račun blokadera.
– Nekolicina štrokavih blokadera opet maltretira normalne i radne građane Beograda. Štrokavci, nemojte da kukate kada vas politika Ace Vučića razvali na izborima. Sami ste krivi– navedeno je u opisu objave.
(24sedam)
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