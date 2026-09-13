Zločin

KRAJ DRAME: Uhapšen Petar Guzijan

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

13. 09. 2026. u 18:43

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KAKO Novosti saznaju, muškarac koji se sumnjiči da je ranio drugog muškarca u naselju Altina, predao se policiji.

КРАЈ ДРАМЕ: Ухапшен Петар Гузијан

Foto: Novosti

Petar Guzijan, zvani Mali Cuner, koji se sumnjič̣i da je juče oko 17.30 sati u zemunskom naselju Altina, pucao iz pištolja i teško ranio Branka B. (46) iz Bosne i Hercegovine, predao se pripdnicima MUP Srbije.

Pucnjava u Zemunu u kojoj je ranjen državljanin BiH Branko B. (46), dobila je potpuni preokret nakon što je u javnost izašla informacija da je obarač povukao sin bivšeg predvodnika jedne od najvećih kriminalnih grupa.

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