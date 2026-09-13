KRAJ DRAME: Uhapšen Petar Guzijan
KAKO Novosti saznaju, muškarac koji se sumnjiči da je ranio drugog muškarca u naselju Altina, predao se policiji.
Petar Guzijan, zvani Mali Cuner, koji se sumnjič̣i da je juče oko 17.30 sati u zemunskom naselju Altina, pucao iz pištolja i teško ranio Branka B. (46) iz Bosne i Hercegovine, predao se pripdnicima MUP Srbije.
Pucnjava u Zemunu u kojoj je ranjen državljanin BiH Branko B. (46), dobila je potpuni preokret nakon što je u javnost izašla informacija da je obarač povukao sin bivšeg predvodnika jedne od najvećih kriminalnih grupa.
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