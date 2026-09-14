TREBA IM KONDICIJA: Pevačica bez dlake na jeziku o vezi Jelisavete i Pavla (FOTO)

PEVAČICA Vesna Vukelić Vendi nedavno je komentarisala vezu glumaca Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin, pa je dala svoje mišljenje o odnosima sa mlađim muškarcima.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jelisaveta i Pavle raskinuli su nakon što je on uhvaćen sa atraktivnom plavušom, sa kojim se nakon izlaska iz kluba držao za ruke. Veza glumaca od početka je podigla veliku buru zbog razlike u godinama, a na tu temu je tada govorila i pevačica Vendi.

Naime, Vesna je iznela svoje mišljenje i čvrst stav da striktno ne podržava emotivne veze mlađih muškaraca i starijih žena. Foto: ATA images/A. Ahel

Vezu Jelisavete i Mensura pevačica nije želela da komentariše, ali je bilo jasno da se ono što je iznela odnosi i na njih. Naime, Vendi je ponovila svoj već dobro poznati stav o vezi starijih žena i mlađih muškaraca.

- Poznato je odavno da ne podržavam veze sa mlađim muškarcima, a taj moj stav potvrđen je kroz život. Pametna žena neće nikada da dopusti da bude bilbord za žutokljunce da se vežbaju na njoj. Pričam o poznatim ženama, jer su žutokljunci provalili foru da je dobro spojiti se sa poznatom i uspešnom ženom kako bi napravili brz marketing i nastavili dalje. Ne treba biti ničiji bilbord, striktno sam protiv toga! Jer kako može žutokljunac da parira pametnoj ženi? Šta će mi žutokljunac? Treba mi kondicija u intimnim odnosima? Pa ne treba mi! A ako je pametniji i može intelektualno da mi parira onda sa mnom nešto nije u redu - rekla nam je nedavno pevačica.

(INFORMER)

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