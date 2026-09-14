TREBA IM KONDICIJA: Pevačica bez dlake na jeziku o vezi Jelisavete i Pavla (FOTO)
PEVAČICA Vesna Vukelić Vendi nedavno je komentarisala vezu glumaca Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin, pa je dala svoje mišljenje o odnosima sa mlađim muškarcima.
Jelisaveta i Pavle raskinuli su nakon što je on uhvaćen sa atraktivnom plavušom, sa kojim se nakon izlaska iz kluba držao za ruke. Veza glumaca od početka je podigla veliku buru zbog razlike u godinama, a na tu temu je tada govorila i pevačica Vendi.
Naime, Vesna je iznela svoje mišljenje i čvrst stav da striktno ne podržava emotivne veze mlađih muškaraca i starijih žena.
Vezu Jelisavete i Mensura pevačica nije želela da komentariše, ali je bilo jasno da se ono što je iznela odnosi i na njih. Naime, Vendi je ponovila svoj već dobro poznati stav o vezi starijih žena i mlađih muškaraca.
- Poznato je odavno da ne podržavam veze sa mlađim muškarcima, a taj moj stav potvrđen je kroz život. Pametna žena neće nikada da dopusti da bude bilbord za žutokljunce da se vežbaju na njoj. Pričam o poznatim ženama, jer su žutokljunci provalili foru da je dobro spojiti se sa poznatom i uspešnom ženom kako bi napravili brz marketing i nastavili dalje. Ne treba biti ničiji bilbord, striktno sam protiv toga! Jer kako može žutokljunac da parira pametnoj ženi? Šta će mi žutokljunac? Treba mi kondicija u intimnim odnosima? Pa ne treba mi! A ako je pametniji i može intelektualno da mi parira onda sa mnom nešto nije u redu - rekla nam je nedavno pevačica.
(INFORMER)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAGRAĐENA KAO IKONA MUZIKE: Dragana Mirković dobila još jedan Oskar u rukama (FOTO)
13. 09. 2026. u 23:22
Porođaj počeo čim je avion poleteo: Žalja rodila dečaka u biznis klasi
2026-09-14 14:30:00
Gvozdeni dron-vojnik u Ukrajini: Ostao bez noge, a ovo je njegova priča
2026-09-14 11:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)