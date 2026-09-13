Hapšenja i istraga

SASLUŠAN NASILNIK IZ CENTRA GRADA: Stefan (28) priznao dva brutalna razbojništva - žrtvi slomio rame pa nastavio da pljačka

Ana Đokić

13. 09. 2026. u 14:43

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U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Stefan C. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je 11. septembra 2026. godine izvršio krivično delo Razbojništvo nad V.D. i tom prilikom mu naneo tešku telesnu povredu, kao i jer je kasnije istog dana izvršio krivično delo Razbojništvo nad D.S. kojem je tom prilikom naneo laku telesnu povredu.

САСЛУШАН НАСИЛНИК ИЗ ЦЕНТРА ГРАДА: Стефан (28) признао два брутална разбојништва - жртви сломио раме па наставио да пљачка

Foto: vjt.rs

Osumnjičeni je na saslušanju priznao izvršenje navedenih krivičnih dela. 

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Stefanu C. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Razbojništvo iz člana 206 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i krivično delo Razbojništvo iz člana 206 stav 1. 

Postoje osnovi sumnje da je 11. septembra 2026. godine oko 14 časova na teritoriji prišao s leđa oštećenom V.D. koji se kretao iz pravca ulice Jug Bogdanove prema ulici Gavrila Principa i gurnuo ga kojom prilikom je V.D. pao.

Nakon toga je Stefan C. počeo da ga šutira nogama u predelu ruke i stomaka, kojom prilikom mu je naneo tešku telesnu povredu u vidu iščašenja levog ramena i preloma glave leve nadlaktne kosti, a zatim mu je iz ruke uzeo torbicu marke „Guči".

Takođe, postoje osnovi sumnje da je istog dana  oko 14:15 časova ulici Čika Ljubina prišao oštećenom D.S. s leđa i rukom mu zadao udarac u predelu potiljka glave, usled čega je oštećeni pao na kolena i podlaktice, da bi osumnjičeni nastavio da mu zadaje udarce u predelu glave i tela i da mu se, prema tvrdnjama oštećenog, obratio uvredljivim rečima. 

Tom prilikom Stefan C. je D.S. naneo lake telesne poprede u predelu potiljka i vrata, nakon čega je oštećeni, kako bi se zaštitio rukama, ispustio iz ruke novčanik u kojem se nalazio povac u iznosu od 75.000 dinara i 500 evra, koje je osumnjičeni uzeo i udaljio se sa lica mesta.

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