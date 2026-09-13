SASLUŠAN NASILNIK IZ CENTRA GRADA: Stefan (28) priznao dva brutalna razbojništva - žrtvi slomio rame pa nastavio da pljačka
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Stefan C. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je 11. septembra 2026. godine izvršio krivično delo Razbojništvo nad V.D. i tom prilikom mu naneo tešku telesnu povredu, kao i jer je kasnije istog dana izvršio krivično delo Razbojništvo nad D.S. kojem je tom prilikom naneo laku telesnu povredu.
Osumnjičeni je na saslušanju priznao izvršenje navedenih krivičnih dela.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Stefanu C. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Razbojništvo iz člana 206 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i krivično delo Razbojništvo iz člana 206 stav 1.
Postoje osnovi sumnje da je 11. septembra 2026. godine oko 14 časova na teritoriji prišao s leđa oštećenom V.D. koji se kretao iz pravca ulice Jug Bogdanove prema ulici Gavrila Principa i gurnuo ga kojom prilikom je V.D. pao.
Nakon toga je Stefan C. počeo da ga šutira nogama u predelu ruke i stomaka, kojom prilikom mu je naneo tešku telesnu povredu u vidu iščašenja levog ramena i preloma glave leve nadlaktne kosti, a zatim mu je iz ruke uzeo torbicu marke „Guči".
Takođe, postoje osnovi sumnje da je istog dana oko 14:15 časova ulici Čika Ljubina prišao oštećenom D.S. s leđa i rukom mu zadao udarac u predelu potiljka glave, usled čega je oštećeni pao na kolena i podlaktice, da bi osumnjičeni nastavio da mu zadaje udarce u predelu glave i tela i da mu se, prema tvrdnjama oštećenog, obratio uvredljivim rečima.
Tom prilikom Stefan C. je D.S. naneo lake telesne poprede u predelu potiljka i vrata, nakon čega je oštećeni, kako bi se zaštitio rukama, ispustio iz ruke novčanik u kojem se nalazio povac u iznosu od 75.000 dinara i 500 evra, koje je osumnjičeni uzeo i udaljio se sa lica mesta.
Preporučujemo
PUCNjAVA U ZEMUNU: Napadač u bekstvu
13. 09. 2026. u 08:31
BURNA NOĆ NA BEOGRADSKIM ULICAMA: U četiri saobraćajne nesreće povređene četiri osobe
12. 09. 2026. u 07:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)