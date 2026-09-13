RADNIK POGINUO NA GRADILIŠTU NA ŽELEZNIČKOJ STANICI NOVI BEOGRAD: Oglasilo se tužilaštvo
TREĆE osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da je danas na gradilištu "Železička stanica Novi Beograd sa rekonstrukcijom železničkog mosta" poginuo radnik.
Kako je saopštilo tužilaštvo, radnik Z. L. (46) poginuo je usled pada sa visine.
Na lice mesta izašli su javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i policijski službenici Uprave kriminalističke policije Odeljenja za uviđajno-operativne poslove - Osmo odeljenje radi obavljanja uviđaja, nakon kojeg je po nalogu javnog tužioca na lice mesta izašao i inspektor rada.
Na licu mesta je, kako navode iz tužilaštva, obavljen razgovor sa svedocima događaja, šefovima gradilišta podizvođačkih firmi, direktorom i inženjerom firme u kojoj je poginuli radnik bio zaposlen.
Javni tužilac je naložio i obavljanje razgovora sa svim ostalim licima i prikupljanje potrebne dokumentacije radi pravilnog utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su dovele do smrtnog ishoda.
Javni tužilac će preduzeti sve mere i radnje iz svoje nadležnosti i nakon prikupljanja svih potrebnih dokaza, u skladu sa zakonom odlučivati o utvrđivanju bića elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, te će javnost kao i do sada, biti blagovremeno obaveštena o svim činjenicama koje mogu biti saopštene bez ugrožavanja interesa postupka, zaključuju iz tužilaštva.
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