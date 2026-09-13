Nesreće

RADNIK POGINUO NA GRADILIŠTU NA ŽELEZNIČKOJ STANICI NOVI BEOGRAD: Oglasilo se tužilaštvo

Ana Đokić

13. 09. 2026. u 15:16

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TREĆE osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da je danas na gradilištu "Železička stanica Novi Beograd sa rekonstrukcijom železničkog mosta" poginuo radnik.

РАДНИК ПОГИНУО НА ГРАДИЛИШТУ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ БЕОГРАД: Огласило се тужилаштво

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Kako je saopštilo tužilaštvo, radnik Z. L. (46) poginuo je usled pada sa visine.

Na lice mesta izašli su javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i policijski službenici Uprave kriminalističke policije Odeljenja za uviđajno-operativne poslove - Osmo odeljenje radi obavljanja uviđaja, nakon kojeg je po nalogu javnog tužioca na lice mesta izašao i inspektor rada.

Na licu mesta je, kako navode iz tužilaštva, obavljen razgovor sa svedocima događaja, šefovima gradilišta podizvođačkih firmi, direktorom i inženjerom firme u kojoj je poginuli radnik bio zaposlen.

Javni tužilac je naložio i obavljanje razgovora sa svim ostalim licima i prikupljanje potrebne dokumentacije radi pravilnog utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su dovele do smrtnog ishoda.

Javni tužilac će preduzeti sve mere i radnje iz svoje nadležnosti i nakon prikupljanja svih potrebnih dokaza, u skladu sa zakonom odlučivati o utvrđivanju bića elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, te će javnost kao i do sada, biti blagovremeno obaveštena o svim činjenicama koje mogu biti saopštene bez ugrožavanja interesa postupka, zaključuju iz tužilaštva.

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