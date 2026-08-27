DVA PUTA BACANA BOMBA U ISTO DVORIŠTE: Saslušan osumnjičeni "bombaš"

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Aleksandar S. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je 30. juna i 14. avgusta ove godine na Novom Beogradu, neovlašćeno nosio ručnu bombu M-50 i ručnu bombu M-52, čije držanje nije dozvoljeno građanima, te je izazvao opasnost za život i imovinu većeg obima branio se ćutanjem.

Foto: I. Marinković

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavljaju dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Takođe će biti preduzete dokazne radnje u pravcu utvrđivanja elemenata dva krivična dela izazivanje opšte opasnosti.

- Postoje osnovi sumnje da se Aleksandar S. 30. juna u 03:43 časova vozilom marke „golf“ u vlasništvu njegove majke dovezao blizu mesta izvršenja krivičnog dela, a zatim pešaka došao do kuće oštećenog, stao na parking i izvlačenjem kašike aktivirao ručnu bombu i bacio je u dvorište. Bomba se otkotrljala do dvorišta obližnje kuće i eksplodirala ispod vozila marke „Peugeot“, koje je u vlasništvu drugog oštećenog. Istom prilikom prilikom je došlo do oštećenja na ogradi kuće. Nakon toga osumnjičeni se udaljio sa lica mesta - navode u VJT.

Kako kažu, postoje osnovi sumnje je Aleksandar S. sve to isto ponovo uradio 14. avgusta oko 4:18 časova. On se istim vozilom približio mestu izvršenja krivičnog dela, a zatim pešaka došao do kuće istog oštećenog, stao na parking, pa je izvlačenjem kašike ručnu bombu bacio je prekoputa u dvorište porodične kuće. Bomba tom prilikom nije eksplodirala, a onda se udaljio sa lica mesta.