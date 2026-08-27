OSUMNJIČENI ZA SILOVANJE NA BANOVOM BRDU SASLUŠAN U TUŽILAŠTVU: Preti mu velika kazna za dva krivična dela
SEKULA N. (50) , državljanin BiH, osumnjičen za silovanje žene od 67 godina u utorak na Banovom brdu u Beogradu, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i branio se ćutanjem.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivična dela koja mu se stavljaju na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice su doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
Kako se sumnja Sekula N. je prvo pokušao da opljačka ženu i otme joj novčanik. Ona se branila, ali joj je on naneo teške telesne povrede, udarao je pesnicama po licu i glavi, vukao za kosu. Zatim je odvukao niz stepenice pored zgrade gde je silovao. Sve se dogodilo u sred dana oko 13 časova u Požeškoj ulici na Banovom brdu. Žrtva tu živi i prethodno je bila otišla do prodavnice i kada se vraćala i stigla do zgrade, on je napao.
Naredbom o sprovođenju istrage Sekuli N. se na teret stavljaju krivična dela razbojništvo, za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 15 godina i krivično delo silovanje, za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.
Žena je odvezena do bolnice i ima teške telesne povrede. Sekula N. je vrlo brzo posle prijave napada uhapšen.
Preporučujemo
MISTERIJA SMRTI BRAĆE TURAKA: Ubili se skokom u Tamiš, u džepovima imali na hiljade evra
26. 08. 2026. u 16:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)