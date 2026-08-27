Hapšenja i istraga

OSUMNJIČENI ZA SILOVANJE NA BANOVOM BRDU SASLUŠAN U TUŽILAŠTVU: Preti mu velika kazna za dva krivična dela

Slađana Matić

27. 08. 2026. u 12:33

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SEKULA N. (50) , državljanin BiH, osumnjičen za silovanje žene od 67 godina u utorak na Banovom brdu u Beogradu, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i branio se ćutanjem.

ОСУМЊИЧЕНИ ЗА СИЛОВАЊЕ НА БАНОВОМ БРДУ САСЛУШАН У ТУЖИЛАШТВУ: Прети му велика казна за два кривична дела

Foto: Tinnakorn Jorruang/Alamy/Profimedia

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivična dela koja mu se stavljaju na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice su doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Kako se sumnja Sekula N. je prvo pokušao da opljačka ženu i otme joj novčanik. Ona se branila, ali joj je on naneo teške telesne povrede, udarao je pesnicama po licu i glavi, vukao za kosu. Zatim je odvukao niz stepenice pored zgrade gde je silovao. Sve se dogodilo u sred dana oko 13 časova u Požeškoj ulici na Banovom brdu. Žrtva tu živi i prethodno je bila otišla do prodavnice i kada se vraćala i stigla do zgrade, on je napao. 

Naredbom o sprovođenju istrage Sekuli N. se na teret stavljaju krivična dela razbojništvo, za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 15 godina i krivično delo silovanje, za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Žena je odvezena do bolnice i ima teške telesne povrede. Sekula N. je vrlo brzo posle prijave napada uhapšen. 
     
 

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