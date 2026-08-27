STRAŠAN UDES U ŠIMANOVCIMA: Jedna osoba poginula, druga u teškom stanju, auto smrskan do neprepoznatljivosti
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas u Šimanovcima, a u stravičnom udesu jedno lice je izgubilo život, dok je drugo sa teškim telesnim povredama hitno transportovano za Beograd.
Jedno vozilo je od siline udara potpuno smrskano i uništeno do neprepoznatljivosti, dok se drugi automobil od siline kontakta prevrnuo na krov. Delovi plastike, stakla i lima rasuti su desetinama metara po kolovozu, što svedoči o tome koliko je sudar bio silovit.
Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt jedne osobe, dok su drugog učesnika nesreće sa teškim povredama hitno prevezli u bolnicu u Beogradu, gde mu se lekari bore za život.
Policijske patrole su odmah izašle na teren i obezbedile mesto tragedije. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen i preusmeren, a uviđaj je u toku.
Nakon istrage i detaljnog veštačenja biće poznati svi detalji i tačan uzrok ove stravične nesreće.
(Telegraf)
Preporučujemo
MISTERIJA SMRTI BRAĆE TURAKA: Ubili se skokom u Tamiš, u džepovima imali na hiljade evra
26. 08. 2026. u 16:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)