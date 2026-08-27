STRAŠAN UDES U ŠIMANOVCIMA: Jedna osoba poginula, druga u teškom stanju, auto smrskan do neprepoznatljivosti

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas u Šimanovcima, a u stravičnom udesu jedno lice je izgubilo život, dok je drugo sa teškim telesnim povredama hitno transportovano za Beograd.

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Jedno vozilo je od siline udara potpuno smrskano i uništeno do neprepoznatljivosti, dok se drugi automobil od siline kontakta prevrnuo na krov. Delovi plastike, stakla i lima rasuti su desetinama metara po kolovozu, što svedoči o tome koliko je sudar bio silovit.

Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt jedne osobe, dok su drugog učesnika nesreće sa teškim povredama hitno prevezli u bolnicu u Beogradu, gde mu se lekari bore za život.

Policijske patrole su odmah izašle na teren i obezbedile mesto tragedije. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen i preusmeren, a uviđaj je u toku.

Nakon istrage i detaljnog veštačenja biće poznati svi detalji i tačan uzrok ove stravične nesreće.

(Telegraf)